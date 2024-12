Médica explica a causa da morte do ator Ney Latorraca e alerta: ‘Pode ser muito rápida’

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica a causa da morte de Ney Latorraca, aos 80 anos, nesta quinta-feira, 26

O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira, 26, aos 80 anos, devido a uma sepse pulmonar. Ele estava internado desde o dia 20 na Clínica São Vicente, da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa do agravamento de um câncer de próstata, descoberto em 2019. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica pneumologista Maria Cecília Maiorano explica o diagnóstico do veterano e faz um alerta: “Pode ser muito rápida”.

De acordo com a médica, que tem formação e título em terapia intensiva e que atende pacientes com o problema enfrentado por Ney diariamente, a sepse de foco pulmonar é o que se conhece como infecção generalizada, resultante de uma pneumonia. “Quando em contato com um agente infeccioso, o nosso organismo se defende, ativando o sistema imunológico, porém, algumas pessoas têm uma resposta exagerada no combate à infecção, gerando uma resposta inflamatória que acomete o organismo como um todo”, informa.

“Essa resposta exagerada pode levar a danos em vários órgãos, resultando em disfunção de múltiplos órgãos. Quando falamos em sepse de foco pulmonar, é por que a infecção que deu origem a todo o ser processo se iniciou no pulmão”, completa Maria Cecília.

Ainda de acordo com a especialista, em fases iniciais, o paciente terá sintomas de pneumonia, que podem variar, mas no geral, eles são tosse, febre, falta de ar e dor no peito. “Lembrando que não necessariamente todos os sintomas precisam estar presentes, e que idosos podem não ter febre. Os sintomas da infecção generalizada são febre e calafrios, além de cansaço, tontura, sonolência, confusão mental e redução da quantidade de urina”, destaca.

A pneumologista afirma que existe cura para sepse de foco pulmonar, principalmente quando o diagnóstico é precoce e o tratamento correto é instituído rapidamente. “Porém a mortalidade da sepse de foco pulmonar é elevada, principalmente em grupos de maior risco como idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido, como é o caso de pacientes com câncer”, diz.

“Dependendo da gravidade a mortalidade pode variar muito, chegando a mais de 50% nos casos de choque séptico. A evolução da sepse pode ser muito rápida, mas cada organismo tem uma resposta diferente, portanto os números variam muito, dependendo da gravidade, das doenças de base e do tempo decorrido entre o diagnóstico e instituição da tratamento”, emenda.

Maria Cecília ainda reforça: “Portanto, na dúvida, é sempre melhor procurar atendimento médico, pois na sepse o tempo faz toda diferença. Idosos, principalmente aqueles com alteração do sistema imunológico, merecem atenção especial”.

Um estudo recente acompanhou 714 pacientes internados com a sepse no Hospital Universitário de Aarhus, na Dinamarca, e concluiu que metade deles (50,6%) morreu em até dois anos.

O ator Ney Latorraca chegou a ser operado para a remoção da próstata quando descobriu o diagnóstico, porém o câncer voltou em metástase (quando se espalha para diferentes órgãos).

