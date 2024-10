Você sabia? A Fazenda paga cachê maior do que o BBB. Veja os valores

Compare os cachês que as equipes de A Fazenda e do Big Brother Brasil pagam para os participantes

O reality show A Fazenda 16, da Record, está no ar na TV e com direito a várias polêmicas no confinamento, incluindo uma bronca de Adriane Galisteu. Além do que é visto na telinha, os bastidores da atração também dão o que falar na internet. Você sabia que A Fazenda paga um cachê maior do que o Big Brother Brasil para os participantes?

De acordo com o site Splash UOL, os participantes da Pipoca no BBB, que são os anônimos, recebem um salário mínimo por seis meses e também um valor de R$ 500 por semana que permanecem no jogo. Enquanto isso, o cachê do Camarote, que são os famosos, gira em torno de R$ 30 mil. Porém, a Globo não confirma os valores dos cachês do reality show.

Por sua vez, o reality A Fazenda paga o cachê médio de R$ 60 mil para seus participantes, sendo que são todos já conhecidos do público. O valor pode ser maior dependendo do nível de fama do peão que vai entrar no confinamento. Além disso, os participantes recebem o valor de R$ 2 mil a cada ação publicitária que participam no programa. Assim como a concorrente, a equipe do programa não confirma qual é o valor do cachê.

Fernanda Campos desistiu de A Fazenda 16

A influenciadora Fernanda Campos usou as redes sociais para se manifestar após desistir de A Fazenda 16, da Record. A ex-peoa bateu o sino no domingo, 27, e saiu oficialmente do reality show rural após uma briga generalizada no dia anterior. O cantor Zaac também deixou o confinamento.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela confessou que se sente injustiçada. "Como vocês sabem, eu já estou em casa. Muito obrigada pelas mensagens de vocês, pelo apoio de vocês. Amanhã eu venho contar mais do que aconteceu", prometeu.

"Mas eu não saí de fato pelo que aconteceu ontem", garantiu ela, que se referiu às brigas entre o ator e Zé Love. "Eu saí por vários episódios em que me senti injustiçada", alegou. "Uma boa noite e obrigada pelo carinho", finalizou a modelo.

A influenciadora também se manifestou através de uma nota no Instagram, assinada por sua assessoria de imprensa. "Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda NÃO desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality".

E completou: "Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora. Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em ‘A Fazenda’, agora nas suas redes sociais".

