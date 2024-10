Gloria Pires esclarece decisão de não usar aplicativo de mensagens: 'Apavorada'

A atriz Gloria Pires despertou curiosidade após Maria Padilha revelar que ela deletou sua conta em um aplicativo famoso de mensagens

Gloria Pires despertou a curiosidade do público recentemente após a atriz Maria Padilha, uma de suas amigas pessoais, revelar no programa 'Sem Censura', da TV Brasil, que ela não é adepta de um aplicativo famoso de mensagens rápidas.

Na ocasião, durante conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, Maria contou que Gloria havia deletado a conta no WhastApp há algum tempo e, por isso, as duas só se comunicavam via SMS - método pouco utilizado nos dias atuais. Agora, a mãe de Cleo abriu o jogo e esclareceu a decisão de deixar a rede social de lado.

Em entrevista ao portal LeoDias, a artista explicou que decidiu excluir o aplicativo após um acontecimento desagradável envolvendo seu número pessoal. "Já tem muitos anos que eu não tenho WhatsaApp. Eu fui clonada, um clássico que todo mundo passa", iniciou ela.

"Mas realmente fiquei apavorada, me deu muito trabalho e aí eu já estava ensaiando essa despedida do Whats há muito tempo, mas não dava pra ser paulatinamente, tem que ser igual parar de fumar, ou vai ou racha", completou Gloria Pires, por fim.

Vale lembrar que a famosa se mantém bastante ativa em outras redes sociais, como o Instagram. Em seu perfil oficial, a atriz soma mais de 7 milhões de seguidores e costuma compartilhar registros especiais de seu dia a dia, trabalho, viagens e cliques em família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires celebra aniversário de 20 anos do filho caçula

No dia 4 de outubro deste ano, Gloria Pires publicou uma homenagem de aniversário bastante especial ao filho caçula, Bento, que completou 20 anos de vida. O jovem é fruto de seu casamento com o músico Orlando Morais.

Em seu Instagram oficial, Gloria selecionou registros de momentos especiais vividos com o herdeiro desde a infância até os dias atuais. Na legenda, a artista destacou quanto o tempo passou rápido; confira detalhes!

Leia também: Cleo se emociona ao falar sobre trabalho com os pais: 'O mais importante'