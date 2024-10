Zé Felipe mostra que ainda não conseguiu se ‘reconciliar’ com a filha: ‘Até agora’

Após dar uma bronca na filha, Zé Felipe revela que a pequena 'levou pro coração' e está há dois dias sem falar com ele; veja o vídeo

Na última terça-feira, 29, Zé Felipe usou as redes sociais para revelar que precisou dar uma bronca em sua filha, Maria Flor, de apenas dois anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Virginia Fonseca. No entanto, após ‘repreensão’, a pequena ficou ‘de mal’ com o pai, que até o momento, não conseguiu se 'reconciliar' com a herdeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Zé Felipe compartilhou um vídeo mostrando que Maria Flor ainda o ignorava, evitando olhar para ele enquanto brincavam na área externa da mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. No registro, ela tentou fazer graça com a pequena, mas ela continuava virando o rosto e se recusando a falar com ele.

“Bom dia, viu? Até agora? Ei, ei, até agora você está de mal de mim? Psiu”, o filho do cantor Leonardo tentou puxar assunto com a menina, inclusive, até cantou uma das canções que a herdeira gosta, mas ela não deu muita bola e arrancou risadas dos seguidores. Vale lembrar que a birra começou depois que o cantor decidiu dar uma ‘bronca’ na pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Condomínio da Fifi. 🏢 (@condominiodafifi)

Zé decidiu repreender Maria Flor depois que ela se recusou a lhe dar a bênção pela manhã, um hábito que a família cultiva com as crianças: “O que que aconteceu: eu acordei hoje, a Maria Alice veio e me deu bênção, e a Flor Flor passou direto e não queria dar a bênção. Aí eu fui e dei um ‘chama’ nela, ela não gostou e tá de mal. Tem base, vei?”, ele brincou.

Na sequência, Zé ainda compartilhou um vídeo de um momento em que a herdeira aparece ignorando enquanto eles estão deitados em uma rede juntos no quintal de casa: “Estamos fazendo as pazes, né, Flor Flor? A gente brigou hoje cedo. Tá de boa já ou não?”, ele brincou enquanto a menina virava a cara e mostrava que não queria conversa tão cedo.

Apesar da birra, o cantor, que sempre compartilha momentos divertidos com a família em suas redes sociais, riu da reação da pequena e mostrou que respeita o "climão". Vale lembrar que além de Maria Flor, Zé Felipe também é pai deMaria Alice, de três anos, e do pequeno José Leonardo, que está prestes a completar dois meses de vida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe flagra momento fofo do filho caçula, José Leonardo:

Zé Felipe está passando alguns dias com os três filhos em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro, enquanto a esposa, Virginia Fonseca, cumpre sua agenda de compromissos em São Paulo. Com isso, ele usa as redes sociais para mostrar momentos fofos com as crianças. Desta vez, o artista registrou um momento do filho caçula, José Leonardo.

Leia também: Leonardo é pai de seis filhos de relacionamentos diferentes; conheça