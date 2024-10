A Fazenda: Bárbara Borges sai em defesa de Sacha Bali: 'Sinto repulsa'

Campeã de 'A Fazenda 14', Bárbara Borges se pronunciou sobre acusações contra Sacha Bali na edição atual do reality show rural

Campeã de 'A Fazenda 14', a atriz Bárbara Borges usou as redes sociais para comentar sobre alguns acontecimentos da atual edição do reality show rural. Nos últimos dias, o participante Sacha Bali foi acusado de ter supostamente agredido Fernanda Campos - que bateu o sino e desistiu do jogo.

Na edição de segunda-feira, 28, Adriane Galisteu esclareceu o assunto e informou aos demais peões do confinamento que a produção analisou todas as imagens, descartando, assim, qualquer quebra de regras. A equipe de Sacha, por sua vez, compartilhou o pronunciamento da apresentadora nas redes sociais.

"Mesmo após a produção esclarecer os fatos e mostrar que os peões estavam errados, eles continuam atacando o Sacha. Zé Love se altera e parte pra cima, enquanto Sidney e Babi [Muniz] provocam sem parar. É hora de nos unirmos e mostrarmos nosso apoio a ele! Vamos juntos lutar pelo nosso peão. Estamos com você, Sacha!", escreveram os administradores do ator.

Bárbara, então, saiu em defesa do colega de profissão e deixou um comentário na postagem do Instagram. Em seu texto, a loira desejou força ao participante de 'A Fazenda 16' e recordou que vivenciou uma situação semelhante em sua edição.

"Eu vivi essa loucura também e sinto repulsa assistindo toda essa situação deplorável em cima do Sacha!! Fico daqui mandando muita energia boa, vibração positiva pra ele se manter firme e focado no propósito dele", declarou Bárbara Borges.

Bárbara Borges sai em defesa de Sacha Bali - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sacha Bali (@sachabali)

Zaac e Fernanda Campos desistem de A Fazenda 16

Zaac e Fernanda Campos, participantes de 'A Fazenda 16', da Record TV, bateram o sino e estão fora do reality show rural. Os dois surpreenderam o público no domingo, 27, ao anunciarem a desistência da competição.

A notícia pegou os demais peões de surpresa, que caíram no choro e lamentaram a decisão dos colegas de confinamento. A produção da competição rural confirmou a saída de Zaac e Fernanda através de uma mensagem no telão da sede.

O cantor fez sua primeira aparição nas redes sociais após deixar o programa. Por meio de seus stories no Instagram, Zaac criticou a produção e afirmou que a edição não exibe ao público tudo o que acontece dentro da sede ao longo do dia; confira detalhes!

Leia também: Fernanda Campos se manifesta após desistir de A Fazenda 16: 'Injustiçada'