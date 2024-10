A Fazenda: Vídeo mostra intervenção de seguranças em briga de Zé e Sacha

Seguranças da Record precisaram intervir na sede de A Fazenda 16 durante uma briga entre Zé Love e Sacha Bali, que aconteceu no último sábado, 26

Seguranças da Record precisaram intervir na sede de A Fazenda 16 durante uma briga entreZé Love e Sacha Bali. As imagens do conflito foram exibidas apenas na edição do programa na TV aberta deste domingo, 27, já que a transmissão ao vivo pelo PlayPlus foi interrompida e ficou mais de uma hora sem mostrar os participantes na casa.

A confusão teve início quando o ex-jogador foi confrontar o ator no quarto, acusando-o mais uma vez de mencionar sua família para provocá-lo. "Fala do meu filho, vou aí e te arrebento agora", ameaçou Zé Love. "Me arrebenta. O que eu falei do teu filho? A única coisa que eu falei é que você é um péssimo exemplo para teu filho", disparou o ator.

"Fala do meu filho que eu arrebento tua cara aqui agora. Quero que se dane o prêmio", retrucou Zé. "Não vale a pena", argumentou Zaac, que tentou segurar o aliado. "Me arrebenta. Eu não conheço seu filho, eu falo de você", provocou Sacha. O ex-atleta respondeu com xingamentos, mencionou a mãe do ator e chegou a pegar um chinelo. Zaac interveio, impedindo o veterano de agredir o rival.

Vários participantes foram para o quarto tentar apartar a confusão. Yuri, por sua vez, acusou o adversário de empurrá-lo na confusão. Fernanda Campos também declarou que Sacha Bali a agrediu em meio à confusão generalizada. De acordo com a influenciadora digital, o ator a empurrou enquanto tentava separar a briga.

O cantor ainda quebrou o pé da mesa da cozinha com um chute. E isso fez com que os seguranças da emissora entrassem na sede. Após a confusão, Zaac e Fernanda Campos bateram o sino e estão fora do reality show rural.

