Fernanda Campos se manifesta após desistir de A Fazenda 16: 'Injustiçada"

A influenciadora Fernanda Campos usou as redes sociais para se manifestar após desistir de A Fazenda 16, da Record. A ex-peoa bateu o sino no domingo, 27, e saiu oficialmente do reality show rural após uma briga generalizada no dia anterior. O cantor Zaac também deixou o confinamento.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, ela confessou que se sente injustiçada. "Como vocês sabem, eu já estou em casa. Muito obrigada pelas mensagens de vocês, pelo apoio de vocês. Amanhã eu venho contar mais do que aconteceu", prometeu.

"Mas eu não saí de fato pelo que aconteceu ontem", garantiu ela, que se referiu às brigas entre o ator e Zé Love. "Eu saí por vários episódios em que me senti injustiçada", alegou. "Uma boa noite e obrigada pelo carinho", finalizou a modelo.

A influenciadora também se manifestou através de uma nota no Instagram, assinada por sua assessoria de imprensa. "Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda NÃO desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality".

E completou: "Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora. Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em ‘A Fazenda’, agora nas suas redes sociais".

Veja a publicação de Fernanda Campos no Instagram: