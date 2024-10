Filha de Fátima Bernardes e William Bonner impressiona ao radicalizar o visual

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer passa por transformação intensa no visual e surpreende ao exibir o resultado

Nesta quarta-feira, 30, Bia Bonemer surpreendeu ao revelar que passou por uma transformação radical no visual. Em suas redes sociais, a filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, deixou os seguidores chocados ao mostrar que abandonou os cabelos castanhos e adotou um visual mais ousado com os fios avermelhados.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bia Bonemer dispensou o suspense e escolheu não compartilhar cliques do salão. Enquanto se preparava para participar de uma aula de tênis com amigos, ela gravou um vídeo revelando o resultado da mudança extrema, exibindo seus cabelos ruivos e vibrantes, que chamaram a atenção de todos.

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner exibe novo visual - Reprodução/Instagram

“Nova Skin: ruiva e tenista”, Beatriz, uma das trigêmeas do famoso casal de apresentadores, compartilhou a novidade com seus seguidores. Vale lembrar que Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos e também são pais de ViníciusBonemer e Laura Bonemer, gêmeos de Bia. Atualmente, ambos estão em novos relacionamentos.

Inclusive, Fátima refletiu sobre estar com o ninho vazio, já que todos os seus herdeiros se mudaram: “Eu tive dois filhos que foram morar em outro país. Eu sinto muita falta deles, mas, assim, não tinha jeito, o que eles estão fazendo só podiam fazer lá. E Beatriz que foi morar a um quilômetro de mim porque ela precisava de mais espaço”, disse à TV Brasil.

“Ela estava em casa, e eu sempre dizia: "Filha, se você quiser estudar em outro lugar, a gente vai ajudar como a gente ajuda seus irmãos". Eu não queria ela presa lá, ao mesmo tempo que eu não queria que ela ficasse assim em casa. Racionalmente. Mas aí ela dizia: "Não, não quero", Fátima contou que Bia preferiu continuar morando no Rio de Janeiro.

“Para mim é como se ela fosse a última que estava ali ainda. Mas, por outro lado, eu não tive essa experiência. Saí de casa quando eu casei e queria muito que eles todos tivessem, eu acho fundamental. Eles têm que construir uma vida, a história deles. Viveram juntos a vida inteira. Que bom que hoje cada um está num canto”, a apresentadora afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes faz festa para a filha e o genro em sua mansão:

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou que fez uma festa especial em sua mansão no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de um de seus trigêmeos com William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer, e o namorado da garota, o instrutor de voo Caio Freitas. Em sua rede social, a jornalista fez um álbum do evento, que reuniu amigos e familiares em casa.

