Protagonista de No Rancho Fundo passa a tesoura no cabelo e exibe novo visual

Depois do fim das gravações da novela No Rancho Fundo, o ator Túlio Starling já se despediu do cabelo do personagem Artur. Veja o novo visual!

O ator Túlio Starling está com novo visual! Depois de passar vários meses com o cabelo volumoso e barba para gravar a novela No Rancho Fundo, ele passou a tesoura no cabelo e está com novo visual. O artista interpretou o protagonista Artur na trama das 6 da Globo, mas as gravações já chegaram ao fim e ele resolveu se despedir do visual do personagem.

Túlio deu adeus para o cabelo mais volumoso e fez um corte curtinho. Além disso, ele fez a barba e deixou apenas o bigode.

A novela No Rancho Fundo chega ao fim nesta sexta-feira, 1º, e será substituída por Garota do Momento, que estreia na próxima segunda-feira, 4 de novembro.

Novo visual do ator Túlio Starling - Foto: Reprodução / Instagram

Túlio Starling deu entrevista para a Revista CARAS

Em entrevista na Revista CARAS, Túlio Starling comentou sobre como é ser protagonista de uma novela. "Fazer TV, fazer um protagonista de novela é um lugar difícil de chegar em termos de mercado, mas um lugar que coloco na minha trajetória para aprender coisas novas, assim como quando fiz meu primeiro curta com 16 anos ou quando eu entrei para o Teatro Oficina, aos 27. Claro que a novela tem impacto, porque faz parte da cultura brasileira, mas é mais uma instância da minha trajetória, mais um degrau", afirmou ele.

Inclusive, o artista falou sobre como se ver no papel de mocinho. "É difícil essa questão da autoimagem, porque o mocinho é bonito, né? Esses padrões são sempre artificiais e eu me acostumei a vida inteira a olhar para o personagem, para o que a poética do trabalho pedia. E, quando a gente vem do teatro, a gente até aprende a não ser bonito sempre, aprende a ficar feio, a ser ridículo, a não se importar muito com tudo isso. Agora estou tendo que fazer o caminho inverso, o do mocinho, então, ele tem que inspirar uma admiração nas pessoas", contou.

