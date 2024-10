A Fazenda 16: Camila, Luana, Sacha e Yuri estão na roça, quem deve continuar no jogo?

Camila, Luana, Sacha e Yuri disputam permanência em A Fazenda 16; vote na enquete e aponte quem você quer que continue no jogo

A sexta roça do reality A Fazenda 16, da Record TV, começou a ser formada na última terça-feira, 29. Camila Moura (30), Luana Targino (27), Sacha Bali (43) e Yuri Bonotto (34) são os quatro peões que disputam a permanência no jogo, mas quem você acredita que deve continuar concorrendo ao prêmio milionário? Vote na enquete da CARAS Brasil e aponte sua opinião sobre o jogo.

COMO A ROÇA FOI FORMADA?

A noite foi bastante agitada na última terça-feira e essa roça promete movimentar o jogo; Tudo começou com a indicação do Fazendeiro, Gilson de Oliveira (39), que optou por mandar Yuri direto para o primeiro banquinho, retribuindo a indicação do modelo na última roça. O peão justificou seu voto: "O jogo dele, para mim, já é previsível. Ele vai sempre votar em mim. Hoje não estou nem pra ofender, nem nada, mas sei que o jogo dele será esse. Em contrapartida, tenho que fazer minha parte pra me defender".

Na sequência, os demais peões iniciaram a votação aberta e, com nove votos, Sacha foi o escolhido para ocupar o segundo banquinho da roça. Após ter sido o mais votado, o ator e diretor pôde puxar um dos peões para acompanhá-lo na baia, e escolheu Camila.

Por fim, a dinâmica do Resta Um foi substituída pelo poder do lampião. Com ele, Sidney Sampaio (44) escolheu Luana, Gui Araújo (37) e Gilson para serem um dos roceiros. Ele optou por Luana, que, por sua vez, vetou Camila da Prova do Fazendeiro. A disputa pelo chapéu acontece nesta quarta-feira, 30. Quem ganhar, além de obter o título de fazendeiro da semana, também escapa da roça.

