A Fazenda: Zaac e Fernanda Campos desistem do reality show

Após briga generalizada em 'A Fazenda 16', os participantes Zaac e Fernanda Campos bateram o sino e desistiram do reality show

Zaac e Fernanda Campos, participantes de 'A Fazenda 16', da Record TV, bateram o sino e estão fora do reality show rural. Os dois surpreenderam o público neste domingo, 27, ao anunciarem desistência da competição.

A notícia pegou os demais peões de surpresa, que caíram no choro e lamentaram a decisão dos colegas de confinamento. A produção da competição rural confirmou a saída de Zaac e Fernanda através de uma mensagem no telão da sede.

Por meio das redes sociais, a equipe do cantor publicou uma mensagem sobre a desistência do ex-peão. "Infelizmente, Zaac bateu o sino e oficialmente desistiu de #AFazenda16! A pressão do confinamento pesou muito na balança e esse sonho, agora, fica para trás. Não para colocar um ponto final nessa história, mas apenas uma vírgula, pois novos sonhos virão! Contamos com vocês!", declararam.

A escolha dos dois participantes em bater o sino aconteceu após uma briga generalizada entre os confinados, ocorrida no sábado, 26. Na ocasião, Zé Love e Yuri Bonotto se desentenderam e acabaram discutindo. O ex-futebolista alegou que os colegas estavam usando o nome de seu filho para atacá-lo.

Yuri, por sua vez, acusou o adversário de empurrá-lo na confusão. Fernanda Campos também declarou que Sacha Bali a agrediu em meio à confusão generalizada. De acordo com a influenciadora digital, o ator a empurrou enquanto tentava separar a briga.

🚨 Zaac e Fernanda desistiram oficialmente da competição e não fazem mais parte da Fazenda 16 🚨



