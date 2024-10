A Fazenda: Adriane Galisteu esclarece suposta agressão de Sacha Bali

A apresentadora Adriane Galisteu se pronunciou sobre suposta agressão de Sacha Bali contra Fernanda em briga de 'A Fazenda 16'

Apresentadora de 'A Fazenda 16', Adriane Galisteu separou um momento da edição de segunda-feira, 28, para conversar com os participantes a respeito dos últimos acontecimentos dentro do reality show da Record TV. No domingo, 27, Zaac e Fernanda Campos bateram o sino e desistiram do jogo.

Após o ocorrido, alguns peões começaram a apontar que a decisão da influenciadora de abandonar o programa teria sido por uma suposta agressão de Sacha Bali. Galisteu, por sua vez, se pronunciou sobre o assunto e explicou que a produção da atração já analisou as imagens da briga generalizada acontecida anteriormente, descartando qualquer violação de regra.

"A gente está acompanhando a inquietação de vocês sobre os assuntos que aconteceram ontem. Do lado de cá, temos uma equipe de mais de 400 pessoas rodando 24h por dia para fazer 'A Fazenda' funcionar. Inclusive, uma das muitas tarefas dessa equipe é ficar de olho em tudo que acontece aí dentro", iniciou a apresentadora.

"A produção e a direção do programa, avaliaram as imagens de forma criteriosa para intervir da melhor maneira caso alguma regra tivesse sido violada. Por isso, continua valendo aquela máxima, se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. Nosso papel é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infringida, e a gente está de olho o tempo inteiro. Estamos conversados?", completou Adriane Galisteu.

🚨VEJA: A Galisteu avisando aos peões que não houve agressão.



Gente, que absurdo a Babi falando que a Galisteu e o programa estão mentindo #ProvaDeFogo



pic.twitter.com/8PDgndL3Z7 — Dantas (@Dantinhas) October 29, 2024

A desistência de Zaac e Fernanda Campos de A Fazenda

Zaac e Fernanda Campos, participantes de 'A Fazenda 16', da Record TV, bateram o sino e estão fora do reality show rural. Os dois surpreenderam o público neste domingo, 27, ao anunciarem desistência da competição.

A notícia pegou os demais peões de surpresa, que caíram no choro e lamentaram a decisão dos colegas de confinamento. A produção da competição rural confirmou a saída de Zaac e Fernanda através de uma mensagem no telão da sede.

O cantor fez sua primeira aparição nas redes sociais após deixar o programa. Por meio de seus stories no Instagram, Zaac criticou a produção e afirmou que a edição não exibe ao público tudo o que acontece dentro da sede ao longo do dia; confira detalhes!

