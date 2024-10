Mãe duas vezes, Yanna Lavigne dá show de beleza natural em fotos de biquíni

Mãe das filhas de Bruno Gissoni, Yanna Lavigne dá show de beleza ao protagonizar cliques de biquíni em meio à natureza; confira

A atriz Yanna Lavigne deu um show de beleza ao postar novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 30. Casada com o ator Bruno Gissoni, com quem tem duas filhas, Maria Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2, a famosa chamou a atenção dos internautas com os cliques em meio à natureza.

Em um jardim, segurando uma fruta, Yanna Lavigne se destacou no local ao aparecer com um biquíni cheio de estilo, de modelo cintura alta. Sorrindo e esbanjando todo seu charme, a amada de Bruno Gissoni arrancou elogios dos internautas.

"Bom dia! Como tá por aí? Por aqui vou ficar com a minha manga", disse na legenda ao postar os registros deslumbrantes. Nos comentários, ela recebeu diversos elogios. "Como é deusa", exclamaram. "Linda a natureza te deixou mais bonita", notaram.

Ainda nos últimos dias, Yanna Lavigne encantou ao mostrar momentos de sua filha caçula na aula de balé.

Yanna Lavigne revela crise nos bastidores de novela

Ao relembrar uma foto de uma cena de novela, Yanna Lavigne abriu o jogo sobre os sentimentos que teve na época. "O Sétimo Guardião foi o primeiro projeto que fiz depois de ser mãe. Eu tinha certeza que depois do nascimento da Mada, me tornaria uma atriz mais potente, segura, toda endeusada. A vida tem dessas ciladas, quando você acha que chegou, descobre que ainda há muito caminho. Topei o convite na hora, mas já nos primeiros encontros da pré produção eu intuitivamente sabia que algo mudou. A sensação era de fuga, eu não tinha certeza se queria estar ali, preferia estar deitada na cama protegendo minha cria. Já era a amígdala no meu cérebro toda dilatada e só descobri isso hoje", disse ela.

E completou: "Foi um momento bastante delicado da minha vida, tive burnout e minhas primeiras crises de ansiedade, perdi completamente a criatividade e o prumo da carreia. Naquele momento eu já não sabia mais quem eu era e qual meu propósito na terra. Eu só queria correr por aí e sumir. Na minha ingenuidade achei que ficando fosse passar, como num passe de mágica".

