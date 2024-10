Vivi Fernandez pede eliminação de famoso de A Fazenda 16: 'É uma maçã podre'

Primeira eliminada de A Fazenda 16 solta o verbo contra famoso em entrevista à CARAS Brasil

A segunda roça de A Fazenda 16está definida e terá o seu desfecho nesta quinta-feira, 3, em edição ao vivo na Record. Fernando Presto (39), Juninho Bill (47) e Larissa Tomásia (28) disputam a preferência do público pela permanência no reality show. Vivi Fernandez (47), primeira eliminada da temporada, já tem opinião formada sobre a berlinda.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz dispara críticas às atitudes de Presto, que em 2022 participou do MasterChef Brasil, na Band. Ela, no entanto, aponta outro participante para deixar a competição que vale R$ 1,5 milhão.

"Quem deve ser eliminado do reality é o Fernando Presto porque ele é uma maçã podre no meio de todos lá. Mas se for olhar por outro prisma, quem tem deixado de se movimentar dentro do jogo, anda meio meio sem energia, é o Juninho. É um outro cotado", opina.

Em entrevista anterior à CARAS Brasil, a ex-peoa comentou a sua eliminação precoce de A Fazenda 16. Ela não superou Sacha Bali (43) e Zé Love (36) na preferência do público e teve que voltar para cidade grande antes mesmo de entrar no clima do jogo.

“Não achei injusta, isso é um jogo. Fui preparada para passar por essa fase também. Cheguei do Paiol, então não tinha afinidade com ninguém. Como jogava sozinha, uma pessoa não me escolheu no Resta 1 e, por isso, fui parar nessa Roça. Uma das roças mais difíceis e fortes por conta do embate entre Zé Love e Sacha”, afirma.

“É sempre muito incrível passar por essa imersão. Sou uma mulher que gosto de ser desafiada, sou intensa. Gosto do dinamismo, de viver os realities. Me traz como experiência continuar sendo corajosa, batalhadora e sempre correr atrás dos meus sonhos”, conclui.