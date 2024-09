A Fazenda 16: Vivi Fernandez dispara contra peões após ser a primeira eliminada

Em entrevista à CARAS Brasil, Vivi Fernandez, a primeira eliminada de A Fazenda 16, diz que voltaria para o jogo e dispara contra participantes do reality da Record

Vivi Fernandez (46) foi a primeira eliminada de A Fazenda 16. A atriz deixou Itapecerica da Serra na última quinta-feira, 26, e voltou para os braços do maridão, o empresário Marcelo Toledo (43), com quem casou pouco antes de entrar no confinamento do reality show da Record. Em entrevista à CARAS Brasil neste sábado, 28, a artista fala sobre a experiência, confessa que voltaria ao jogo caso houvesse uma repescagem e abre o jogo sobre participantes.

A participação de Vivi no programa foi marcada por sua resiliência ao enfrentar desafios como o Paiol e a Baia, mas ela acabou sucumbindo à preferência do público na primeira Roça. Com 16,52% dos votos, a atriz deixou a atração, numa disputa contra Sacha Bali (43) e Zé Love (36). A artista, que aguardou 16 anos para realizar o sonho de participar do reality, comenta sobre a sua eliminação. “Não achei injusta, isso é um jogo. Fui preparada para passar por essa fase também. Cheguei do Paiol, então não tinha afinidade com ninguém. Como jogava sozinha, uma pessoa não me escolheu no Resta 1 e, por isso, fui parar nessa Roça. Uma das roças mais difíceis e fortes por conta do embate entre Zé Love e Sacha”, diz.

Apesar do pouco tempo no programa, Vivi trouxe novas experiências. “É sempre muito incrível passar por essa imersão. Sou uma mulher que gosto de ser desafiada, sou intensa. Gosto do dinamismo, de viver os realities. Me traz como experiência continuar sendo corajosa, batalhadora e sempre correr atrás dos meus sonhos”, destaca.

NA TORCIDA POR DOIS PEÕES

Agora, fora do jogo, Vivi tem sua torcida para o grande campeão ou campeã de A Fazenda 16. “Torço muito para duas pessoas. O Albert (Bressan), que foi uma pessoa que conheci e esteve comigo no Paiol, por ser um homem íntegro, de caráter, uma pessoa forte e firme nos seus propósitos. Ele também é um jogador que não vai para grupos, está jogando sozinho. Ele está sendo no reality o que é aqui do lado de fora. E para a Larissa (Tomásia), porque é uma mulher firme, forte e tem uma história de vida de muita batalha”, conta.

A atriz garante que faz questão de manter a amizade com os dois companheiros de confinamento. “O Albert, principalmente, porque passou comigo pelo Paiol. Ele é um cara muito bacana, gente fina demais. E a Larissa porque é uma pessoa que me recebeu muito bem, verdadeira. Quero muito recebe-los aqui do lado de fora e ter uma amizade mais profunda fora jogo”, fala.

Vivi Fernandez está na torcida por O Albert Bressan e Larissa Tomásia - Divulgação/Trumpas/CG Comunicação

‘SÃO CRUÉIS’

Questionada sobre quais participantes não faz questão de manter contato, Vivi, muito sincera, dispara: “A grande maioria (risos). São pessoas que estão ali pelo jogo, mas ultrapassam os limites do jogo. São cruéis, vão nos gatilhos das pessoas. Eu pude ver isso acontecendo com outros piões; e acho que é um jogo muito baixo, você atingir a família das pessoas que estão do lado de fora, que sofrem junto com a gente. A maioria eu não quero ter contato aqui fora”.

REPESCAGEM

No bate-papo, a atriz confessa que voltaria a participar de A Fazenda, caso houvesse uma repescagem. “Sim, principalmente se tivesse essa repescagem. Seria incrível! Não me canso de dizer que é um sonho. Eu gosto dessa imersão, como sempre digo. É intenso, é forte! E a gente sempre volta para a vida aqui do lado de fora melhor, um ser humano melhor”, pontua ela, que também participaria de outros realities. “Porque gosto, e o bichinho do reality me picou. Agora, quero ser uma figura conhecida por participar de mais de um reality”, entrega.

VIDA FORA DE A FAZENDA

Assim que deixou A Fazenda 16, Vivi revela que foi difícil voltar para o mundo externo. “Voltar é sempre difícil e confuso, mas como participei de um reality em abril, também da Record, a Grande Conquista 2, eu já tinha uma experiência maior. Mas a gente se confunde, sim, acha que tem câmeras em casa, vai tomar banho de biquíni ou de maiô, e depois as coisas vão voltando ao normal. E do que mais eu estava sentindo falta era do aconchego de casa, porque estou recém-casada e não pude aproveitar tanto o pós-casamento. Estava sentindo falta desse conforto, do meu marido e dos meus filhotes, que são meus pets, meus dois cachorros e meu gato”, declara.

A atriz também conta as primeiras coisas que fez assim que deixou o programa: “Fui cumprir com uma agenda de compromissos da TV Record, que foi incrível, para que eu pudesse falar e me posicionar. E aí, quando acabaram essas 24 horas após a minha eliminação, tive acesso ao meu celular e liguei para o meu marido. Pude escutar a voz dele, que foi reconfortante”.

A partir de agora, Vivi se prepara para trilhar novos caminhos. “Muitas novidades estão vindo por aí. Ainda estou cumprindo a agenda maravilhosa da TV Record, realizando sonhos também, conversando com muitas pessoas que eu admiro e sou fã. Tem muitas propostas legais chegando, estou pronta para abraçar cada oportunidade após a Fazenda”, finaliza a artista.