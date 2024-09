Quem deve ser o primeiro Fazendeiro de A Fazenda 16? Vote e escolha!

A nova edição de Fazenda começou na última segunda-feira, 16, e já tem disputa pelo título de Fazendeiro da semana; escolha quem deve vencer!

A 16ª edição de A Fazendajá começou movimentada. Após a estreia na última segunda-feira, 16, os peões já se preparam para encarar a primeira Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 18. Vote na enquete a seguir e decida quem deve vencer a disputa.

VOTE E DECIDA QUEM DEVE SER O PRIMEIRO FAZENDEIRO!

Quem deve vencer a primeira Prova do Fazendeiro? Babi Muniz

Fernanda Campos

Flora Cruz

Flor Fernandez

Gilson de Oliveira (Gilsão)

Julia Simoura

Juninho Bill

Raquel Brito

Vanessa Carvalho

Zé Love

Na noite desta terça-feira, 17, Adriane Galisteu (51) reuniu os 20 peões no campo de provas de A Fazenda para o Desafio Especial. A etapa definiu os 10 sortudos que irão participar da Prova do Fazendeiro, sendo eles: Babi Muniz, Fernanda Campos, Flor Fernandez, Flora Cruz, Gilson de Oliveira, Julia Simoura, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Raquel Brito e Zé Love.

Os grupos que participaram da seletiva para a disputa foram escolhidos por meio de dois sorteios. No primeiro, cada peão deveria escolher outros dois para classificá-los entre o time forte e o time fraco. No segundo, cada sorteado teve que mandar alguém do time forte para o fraco, e vice-versa.

Leia também: Lucas Buda dá conselho para ex, Camila Moura, sobre A Fazenda: 'Não esqueça'

Na sequência, o Desafio Especial colocou o time fraco contra o time forte. Um por vez, através de um sorteio, os "fracos" começaram o desafio e escolheram a ordem dos peões que iriam jogar. Então, os "fortes" entraram no campo de provas para iniciar o jogo, que consistia em passar a bola por uma escultura sinuosa e acertar uma das 10 caixas dispostas no local.

O time fraco foi mais rápido na prova e garantiu seu lugar rumo à primeira Prova do Fazendeiro da edição. Além disso, os paioleiros definiram os primeiros moradores da Baia, entre o time forte. Eles se diviram em duplas e escolheram Fernando Presto, Sacha Bali, Gui Vieira e Sidney Sampaio.

CONFIRA O RESULTADO DO PRIMEIRO SORTEIO

Suelen Gervásio : Sacha Bali (forte) e Juninho Bill (fraco)

: Sacha Bali (forte) e Juninho Bill (fraco) Flor Fernandez: Yuri Bonotto (forte) e Zaac (fraco)

(forte) e (fraco) Julia Simoura: Flora Cruz (forte) e Gilson de Oliveira (fraco)

Fernando Presto: Suelen Gervásio (forte) e Flor Fernandez (fraco)

Gilson de Oliveira: Vanessa Carvalho (forte) e Zé Love (fraco)

Babi Muniz: Fernanda Campos (forte) e Gui Vieira (fraco)

Sidney Sampaio: Luana Targinno (forte) e Julia Simoura (fraco)

(forte) e Julia Simoura (fraco) Zaac: Camila Moura (forte) e Sidney Sampaio (fraco)

(forte) e Sidney Sampaio (fraco) Sacha Bali: Larissa Tomásia (forte) e Raquel Brito (fraco)

(forte) e Raquel Brito (fraco) Flora Cruz: Fernando Presto (forte) e Babi Muniz (fraco)

CONFIRA O RESULTADO DO SEGUNDO SORTEIO

Zé Love: Yuri Bonotto (fraco) e Raquel Brito (forte)

Raquel Brito: Yuri Bonotto (forte) e Vanessa Carvalho (fraco)

Fernanda Campos: Gui Vieira (forte) e Camila Moura (fraco)

Juninho Bill: Suelen Gervásio (fraco) e Camila Moura (forte)

Luana Targinno: Fernando Presto (fraco) e Suelen Gervásio (forte)

Vanessa Carvalho: Yuri Bonotto (fraco) e Juninho Bill (forte)

Larissa Tomásia: Gui Vieira (fraco) e Yuri Bonotto (forte)

Camila Moura: Raquel Brito (fraco) e Gui Vieira (forte)

Yuri Bonotto: Flora Cruz (fraco) e Sidney Sampaio (forte)

Gui Vieira: Juninho Bill (fraco) e Zaac (forte)