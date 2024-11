A Fazenda: Renato Góes sai em defesa de Sacha Bali após ataques por roupas

Amigo de Sacha Bali, o ator Renato Góes explicou que emprestou algumas roupas de grife para o peão usar em 'A Fazenda 16'

Amigo de Sacha Bali, o ator Renato Góes tem acompanhado a trajetória do peão em 'A Fazenda 16', da Record TV. Na manhã desta quinta-feira, 7, o artista saiu em defesa do participante do reality show após alguns confinados o acusarem de possuir roupas de grife enquanto batalha pelo prêmio milionário.

Por meio de seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Renato esclareceu a situação e explicou que ele mesmo emprestou algumas peças para Sacha. Além disso, o marido de Thaila Ayala ainda contou que o amigo também levou alguns de seus sapatos para o confinamento.

"Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados", escreveu o intérprete de Tomás da novela 'Família é Tudo', da TV Globo. Em outra publicação de uma página que comenta sobre o reality rural, o ator compartilhou fotos usando as roupas emprestadas a Sacha Bali.

No perfil de Sacha Bali, Renato Góes deixou um comentário em apoio ao peão após a equipe oficial do participante publicar uma nota de repúdio em relação aos últimos acontecimentos dentro de 'A Fazenda 16'.

"Isso é um absurdo! Passou dos limites! Muito orgulho da postura do meu irmão. Mesmo com todo o ataque e tentativa de desestabilizá-lo (para dizer o mínimo), ele continua íntegro e inabalável! Força, mano", declarou o artista global.

Entenda as críticas contra as roupas usadas por Sacha Bali

As roupas usadas por Sacha Bali em 'A Fazenda 16' virou uma das pautas principais entre os adversários do peão dentro do confinamento. Nos últimos dias, a participante Flor ressaltou aos colegas que as peças do peão eram de grifes.

"Eu ia falar uma coisa pra você... você não olha as roupas dele? Tudo ali é de grife. Tem Blueberry, tem Hugoboss, tem Prada... Como você quer aposentar uma mãe usando tanta roupa de grife? Até o chinelo dele é de grife. Todas as roupas dele são de grife!", comentou ela, na ocasião.

Sacha Bali, por sua vez, esclareceu durante uma edição ao vivo de ‘A Fazenda’ que as roupas de grife não eram dele. "Eu já expliquei que 50% das roupas que uso foi um amigo meu que me emprestou para estar aqui. Não são minhas roupas…", disse o peão.