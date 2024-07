Reynaldo Gianecchini está de malas prontas para ‘A Fazenda 16’? Entenda rumores

Galã da Globo, Reynaldo Gianecchini pode estar a caminho de se tornar fazendeiro no reality rural da Record; descubra os detalhes

Reynaldo Gianecchini está de malas prontas para ‘A Fazenda 16’? Recentemente, surgiram rumores de que o galã da Globo poderia estar se preparando para se tornar fazendeiro no reality rural da Record. Isso porque um perfil no X, antigo Twitter, teria vazado uma supista lista de participantes do programa, incluindo o nome de Giane.

Nas redes sociais, o perfil ‘Realitys Vip’, conhecido por acertar participações de celebridades em programas de confinamentos, divulgou uma lista com possíveis nomes que estariam confirmados para a atração rural. Além de Gianecchini, outros cotados incluem a cantora Pepita, a influenciadora MC Loma e o vereador Thammy Miranda.

No entanto, o nome de Reynaldo gerou grande repercussão entre os internautes e um detalhe reforçou as especulações. Atualmente, o artista está focado em seu musical, Priscilla, a Rainha do Deserto, que está em cartaz no teatro até 1º de setembro. Aliás, ainda não foi confirmado se o ator participará de uma nova temporada nos palcos após o término da peça.

Enquanto isso, ‘A Fazenda 16’ está prevista para começar no dia 17 de setembro, o que daria tempo suficiente para o ator se preparar durante o período de pré-confinamento. Além disso, recentemente, Gianecchini concedeu entrevistas para a emissora, incluindo uma conversa com um dos co-apresentadores do reality, Lucas Selfie.

Embora a entrevista tenha sido vista como uma forma de promover sua peça em diferentes canais, também foi considerada uma estratégia da emissora para testar a popularidade de Reynaldo. Aliás, essa seria uma forma de preparar o público para sua possível participação no reality show, algo comum para o canal, segundo o site em OFF.

É importante lembrar que Gianecchini rescindiu seu contrato com a Globo em 2021. Em conversa com o Podcast CARAS, o ator celebrou o momento em sua carreira, principalmente a liberdade para testar novos formatos: “Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto”, disse.

Reynaldo Gianecchini não pretende voltar a fazer novelas:

É válido lembrar também que Reynaldo Gianecchini contou em entrevista ao podcast CARAS que não pretende entrar em novos folhetins por enquanto: "Confesso que já deu um pouquinho para mim a cultura do melodrama e do esquema de fazer novela. Não estou falando mal, eu gostei de tudo o que eu fiz”, disse o famoso.

O artista comentou que está em busca de novos desafios na atuação e que prefere um ritmo mais tranquilo de gravações. Ele explica que as novelas exigem um nível elevado de imersão e intensidade, o que o levou a optar por projetos com um ritmo mais brando. Será que um reality show seria o projeto que ele está buscando?