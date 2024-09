Protagonismo de Raquel Brito dentro de A Fazenda divide a web: 'Tudo uma farsa'

Colegas de Raquel Brito veem participante como favorita de A Fazenda, mas web discorda e ironiza atenção dada às falas da peoa

Depois de virar tópico de discussão na web ao revelar nunca ter usado camisinha em suas relações sexuais, Raquel Brito (23), irmã de Davi Brito (22), dividiu a opinião dos telespectadores de A Fazenda nas redes sociais. Enquanto alguns internautas defendem que a moça tem certo protagonismo, outros perfis da web ironizam a atenção dada à peoa pelos colegas confinados: "Patético", escreveu um perfil.

Desde que apareceu no reality da Record, Raquel é tida como uma das personalidades mais conhecidas no elenco do programa. Seja pela relação com o irmão campeão do último BBB ou pelos memes vinculados na web, muitas pessoas conhecem a jovem e não escondem a torcida a favor ou contra.

Apesar do apoio inicial, a estratégia da irmã de Davi Brito não tem sido vista com bons olhos nas redes. A moça tem abusado da influência do irmão para colocar medo nos outros participantes e, por conta disso, é vista como uma das favoritas pelos colegas de confinamento.

Na web, porém, a opinião do público é outra. Para alguns, a participação de Raquel em A Fazenda está rendendo momentos engraçados, mas, para outros, a suposta relevância de Davi Brito não salvará a peoa da eliminação.

Um perfil do Bluesky escreveu: "No dia que ela cair numa roça (vai demorar), acho que ela sai. A garota não faz um nada, não dá nem para perceber que ela está na casa". Dentro do reality, essa visão não passa nem perto dos aliados de Raquel, que a colocam em uma posição privilegiada e viram meme pela atenção dada à jovem:

Outros espectadores do programa veem o esquema desenvolvido entre os aliados e a peoa como entretenimento: "Tá engraçado. É tudo uma farsa. Ela inventando as coisas posando de poderosa e falando só groselha e eles fingindo que acreditam nas loucuras por interesse na torcida do irmão dela. Muito bom", disse um usuário.