Fala de Raquel Brito em A Fazenda levanta debate sobre educação sexual na web: 'Coragem'

Confinada em A Fazenda, Raquel Brito, irmã de Davi Brito, diz que nunca usou camisinha e suspeita de gravidez dentro do reality

Nessa quarta-feira, 25, a irmã deDavi Brito (22), Raquel Brito (23), compartilhou receio de estar grávida com os colegas confinados em A Fazenda. Depois de sentir enjoou e pressão baixa, a peoa afirmou que poderia estar grávida e iria pedir um teste de gravidez à produção do reality da Record. Raquel também teve fala sobre sua vida sexual que movimentou a web e levantou debate sobre educação sexual: "Coragem", escreveram internautas.

Em conversa com as amigas que fez no decorrer do programa, a participante revelou que não usa proteção em suas relações sexuais e nunca tomou anticoncepcional desde que perdeu a virgindade. As colegas ficaram preocupadas com a afirmação.

Uma das peoas comentou: "Não fica com esse negócio, tacar dentro engravida", mas Raquel rebateu imediatamente dizendo que "tacar dentro não engravida nada". A irmã de Davi Brito afirmou que sempre teve relações sem proteção e nunca engravidou: "Sempre taquei dentro. Desde que perdi minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca teve nada".

essa é a realidade de muitos jovens hoje em dia, os casos de doenças sexualmente transmissível só aumenta, as pessoas tem medo de engravida mais não tem medo de pegar uma doença, Deus me livre. — maria (@maduandrades.bsky.social) September 25, 2024 at 11:29 PM

Flora Cruz (21), filha de Arlindo Cruz (66), ficou assustada com a afirmação de Raquel e as amigas questionaram como ela faz para não engravidar. "Eu oro e acredito. É porque é mais gostoso", explicou a influencer. Questionada sobre doenças sexualmente transmissíveis, Raquel justificou dizendo que "não transa com qualquer pessoa".

"Mas a gente não sabe se essa pessoa pegou qualquer outra pessoa", rebateu a modelo Suelen Gervásio (28), ao que a amiga respondeu dizendo que investiga os pretendentes. "Mas eu investigo a pessoa. Não é qualquer tipo de homem, não. Deus me deu muito livramento de lá pra cá", afirmou.

Na web, a fala de Raquel não repercutiu bem. Um usuário do Bluesky compartilhou sua indignação e escreveu: "Que desserviço para a sociedade. E ainda tem coragem de dizer que queria ser médica", em referência ao desejo da participante em sair do programa e começar uma faculdade de medicina.

As revelações da peoa, para muitos, mostraram a necessidade da implementação da educação sexual entre os jovens: "Educação sexual é uma urgência no Brasil. Essa menina é um exemplo de toda ignorância sobre o assunto que um jovem pode ter, mesmo tendo a internet à disposição", disse um perfil da rede social.