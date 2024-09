Ex-BBB Davi opina sobre jogo de Raquel Brito em 'A Fazenda 16': 'Campeã'

Vencedor do BBB 24, Davi parabenizou atitude de Raquel Brito em 'A Fazenda 16' e declarou sua torcida para a irmã vencer o reality

Campeão do BBB 24, da TV Globo, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito, confinada em 'A Fazenda 16'. Na noite de segunda-feira, 23, o jovem usou as redes sociais para compartilhar sua opinião sobre o jogo da peoa.

Por meio de seus stories no Instagram, Davi repostou um vídeo onde a irmã aparece discursando sobre respeito. No registro em questão, Raquel estava conversando com outros colegas de confinamento sobre o assunto, que virou pauta de discussão entre outros peões do programa.

Davi Brito, por sua vez, fez questão de parabenizar a atitude da familiar. "Boa pauta, Raquel, gostei. Tá jogando duro, né? Com 24 advogados, como não [jogar], né?", brincou o ex-brother.

Em seguida, ele publicou uma foto ao lado de Raquel Brito e ressaltou mais uma vez sua torcida pela peoa. "Vai lá, minha preta. Pra mim, você já é campeã. Jogue duro", declarou Davi na legenda.

Vale lembrar que nos últimos dias a participante de 'A Fazenda 16' revelou dentro do programa que o irmão não entraria em outro reality show por enquanto. De acordo com Raquel, o ex-BBB ficou com o psicológico abalado após a competição da TV Globo e a chegada repentina da fama.

"Está psicologicamente muito afetado. Ele está tomando tarja preta. Está psicologicamente muito afetado. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que está do seu lado e vira contra você", relatou Raquel Brito, na ocasião.

