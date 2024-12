A Fazenda 16: Gilsão é eliminado na segunda roça especial da reta final

Após enfrentar a sua primeira roça em A Fazenda 16, Gilsão é eliminado ao enfrentar a segunda berlinda especial na reta final do jogo

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Gilsão. Ele enfrentou a segunda roça especial da reta final do reality show, sendo que foi sua primeira berlinda na temporada.

Gilsão recebeu apenas 8,89% dos votos do público para seguir no jogo, mas não foi o suficiente. Ele estava na Roça Laranja, que também teve Nêssa, Gui Vieira e Juninho.

“Estou feliz que estou voltando para a minha família, que é o meu maior tesouro”, disse ele, que revelou quem fica com sua torcida. “Torço pelo Sidney, que tem a cabeça boa e está reconhecendo tudo o que está vivendo”, contou.

Com a saída de Gilsão, o reality show chegou no Top 6 com Sacha Bali, Nêssa, Yuri Bonotto, Gui Vieira, Sidney Sampaio e Juninho. Os seis peões disputam mais uma roça na terça-feira e dois serão eliminados para formarem o Top 4, que são os finalistas.

Quando será a grande final de A Fazenda 16?

O reality show A Fazenda 16, da Record TV, entrou na reta final do jogo! Tanto que a data da grande final foi divulgada oficialmente pela emissora.

O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024. A edição final vai ao ar a partir das 22h30 e revelará quem é o grande vencedor ou vencedora.

Até lá, o reality show ainda precisa eliminar vários participantes para chegar até seus 3 finalistas. Inclusive, nesta semana, a roça é quíntupla e terá duas eliminações de uma única vez.

Qual é o valor do prêmio de A Fazenda 16?

O grande vencedor ou vencedora de A Fazenda 16 levará para casa o prêmio de R$ 2 milhões. A revelação será feita durante a grande final no dia 19 de dezembro.