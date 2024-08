Cheias de Charme: Fabian dribla o tempo e mantém fã-clubes na vida real 12 anos depois

Conhecido como o príncipe das domésticas, o personagem Fabian, de Ricardo Tozzi em Cheias de Charme, resiste ao tempo e segue conquistando o coração de fãs pelo Brasil

A reprise de Cheias de Charme, exibida na faixa Edição Especial da TV Globo, chegou na reta final, e os fãs da novela já estão saudosos. Mas para continuar mantendo a trama viva na memória de muita gente, 12 anos após o seu lançamento, fã-clubes de várias partes do País alimentam perfis nas redes sociais quase que diariamente, destacando a obra de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira – principalmente a história do personagem Fabian, interpretado por Ricardo Tozzi (48).

Entre os apaixonados pelo folhetim, está a gestora de Tráfego Pago Emilly Lara Rodrigues Costa Velozo Leal, de 23 anos, moradora do Mato Grosso do Sul. Além de ter um carinho especial pela novela, ela é fã número um de Tozzi, que encarou o desafio de interpretar dois personagens: o pacato Inácio e o cantor Fabian, conhecido como o príncipe das domésticas. O perfil que a moça criou no Instagram, em homenagem ao artista, tem mais de 17 mil seguidores.

Em um bate-papo com a CARAS Brasil, Emilly conta que resolveu criar o fã clube na rede social em 2015. “Queria acessar o perfil do Tozzi, saber se era ele mesmo, e o conhecer melhor, saber mais sobre ele, acompanhar o Ricardo Tozzi fora das telinhas. E nessa curiosidade, acabei ficando com o fã-clube ativo até hoje. Eu acompanho o ator há nove anos já, pelo Instagram”, conta. “Mas, na verdade, sou fã há 12 anos. São 12 anos acompanhando os trabalhos deles como ator e modelo”, acrescenta.

A jovem confessa que começou a admirar o artista justamente por conta de Cheias de Charme, que estreou em 2012. “Na época, o personagem dele, o cantor Fabian, me deixou encantada, pelo jeito dele, sabe? Eu só tinha 11 anos. Hoje, tenho 23 e gosto mais do personagem Inácio, por ser mais sério e menos atrapalhado (risos)”, revela.

“Em 2012, quando assisti o primeiro comercial do Fabian, gostei muito da aparência dele, era uma aparência diferente, chamava a atenção aquele homem loiro, de olhos azuis, todo atencioso, que chamava todo mundo de "bunita" e "bunito" (risos). Foi um ser que me chamou atenção (risos). Eu queria saber quem era esse personagem tão assanhando e ao mesmo tempo, atrapalhado e bonitão. Sempre achei homens de olhos claros muito bonitos”, emenda Emilly.

Segundo ela, hoje, mais madura, curte personagens mais sérios e simples. “Acho que é por conta da idade, sabe? (risos). A gente cresce, amadurece e começa a admirar pessoas e personagens mais sérios, mais simples e menos vaidosos e ambiciosos, como o Fabian demonstra ser. O Inácio é mais sincero, mais realista e mais fofo. Gostei muito do jeito amoroso e atencioso do Inácio. Não gosto muito do ciúme obsessivo dele. Acho que é um grande defeito desse personagem”, salienta. “Em 2012, eu tinha 11 anos, muito criança, não diferenciava um personagem mais maduro e sincero de outro personagem atrapalhado, vaidoso e ambicioso”, completa.

Fabian e Inácio, personagens de Ricardo Tozzi, em Cheias de Charme - Divulgação/TV Globo

'CAPRICHOU NOS DOIS'

Emilly está acompanhando a reprise e adorando. “Estou adorando rever esses dois ícones hilários na reprise. Eles são muito lindos e atrapalhados juntos (risos). São muito fofos também! O Ricardo caprichou nos dois”, destaca ela, acrescentando que ainda não conheceu Tozzi pessoalmente.

“Ele vive mais em São Paulo e no Rio de Janeiro e eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, tem uma certa distância que impede esse encontro. Mas tenho, sim, vontade de conhecê-lo pessoalmente, desde 2015, que foi o ano que eu fiz o fã-clube no Instagram”, diz ela, revelando o que falaria para Tozzi, caso pudesse estar pessoalmente com ele. “Falaria: Finalmente a gente se conheceu pessoalmente! Demorou muito viu, Leonino? (risos). Leonino é o apelido carinhoso que eu e as outras fãs usamos para chamá-lo. Ficaria muito feliz vê-lo retornando às novelas. Ele faz muita falta nas telinhas”, desabafa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💚Fan Account:💙Emilly Lara❤️ (@fc.ricardo.tozzi.forever)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 💚Fan Account:💙Emilly Lara❤️ (@fc.ricardo.tozzi.forever)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cheias de Charme| Novela 😍🎤 (@cheiasdecharme.oficiall)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ♡ Ricardo Tozzi ♡ (@ricardo.tozzi.love)