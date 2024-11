Graciele Lacerda chama a atenção ao exibir barrigão em navio de Zezé

Já no terceiro trimestre de gestação, Graciele Lacerda chama a atenção ao deixar barrigão à mostra em look especial para o navio de Zezé

Curtindo o navio de Zezé Di Camargo, a esposa do cantor, Graciele Lacerda, encantou ao mostrar uma foto tirada em alto mar. Neste domingo, 17, a influenciadora digital postou o registro e chamou a atenção ao deixar sua barriga de grávida à mostra.

Usando um look de crochê, composto por cropped e calça vazada, a empresária do ramo da saúde exibiu o abdômen bem redondinho com Clara dentro. Radiante, a mulher do sertanejo posou com a mão na barriga.

"Gravidinha “al mare"", escreveu na legenda do clique. Nos comentários, os internautas encheram a esposa do sertanejo de elogios. "Que foto linda! Sua alegria é a luz que você está grávida e radiante", falaram. "Que barriguinha linda", admiraram.

Esperando uma menina, recentemente, Graciele Lacerda revelou como está ficando o quartinho da bebê no triplex onde mora com Zezé Di Camargo em Alphaville, em São Paulo. Diferente de muitas celebridades, que costumam viajar aos Estados Unidos para garantir o enxoval dos bebês, ela decidiu para focar totalmente nos preparativos em território nacional: "A gente não precisa mais sair do Brasil, e pode fazer um enxoval top, maravilhoso, com produtos de primeira qualidade, no Brasil”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda tem esquecimento e quase fica sem luz

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, quase teve sua luz cortada na terça-feira, 05, no triplex onde mora com o sertanejo em Alphaville, em São Paulo. Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora digital explicou o que houve e o susto que tomou com a notícia.

Ocupada em uma reunião, a empresária do ramo da saúde foi pega de surpresa ao avisarem-na que a equipe para cortar a luz estaria embaixo do prédio esperando. Graciele Lacerda então ficou em choque, porque acreditava que havia pago todas as contas, contudo, fez uma descoberta e teve seu primeiro esquecimento grave durante a gravidez. Confira todos os detalhes aqui!

Leia também:Graciele Lacerda se prepara para chegada da primeira filha com enxoval de luxo