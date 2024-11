A Fazenda 16: Após eliminação, Babi Muniz reage ao ver momento de Sacha

Após ser eliminada de A Fazenda 16, reality da Record TV, Babi Muniz reagiu ao perceber que Sacha Bali não agrediu Fernanda Campos

Após ser eliminada de A Fazenda 16, reality show exibido pela Record TV, na última quinta-feira, 21, Babi Muniz participou da Cabine de Descompressão.

Na ocasião, a ex-peoa assistiu ao momento em que Sacha Bali foi acusado de agredir Fernanda Campos. “O que eu tinha visto era a mão dela fazendo assim e indo para frente. Ela me confirmou essa história. Mas, no meio da confusão, não sei se ela foi para frente e ele com as mãos...”, afirmou Babi.

Em seguida, a famosa justificou o seu ponto. "Para mim, ele tinha empurrado ela. Mas, olhando agora, parece muito mais leve. Na hora, parecia um inferno, um monte de homens se segurando".

Por fim, Babi contou que dentro do confinamento tudo parece mais intenso. "Eu acreditei. Graças a Deus a gente tem atendimento ali... Eu questionei minha saúde mental. Ela [psicóloga] tentou me explicar ali... segue o jogo. Às vezes, a produção vai analisar e resolve seguir".

Eliminação

O jogo de A Fazenda 16, da Record, chegou ao fim para Babi Muniz. Ela foi eliminada na nona roça da temporada na noite de quinta-feira, 21. A peoa disputou a berlinda contra Albert Bressan e Sacha Bali.

Babi recebeu apenas 13,74% dos votos do público, o que não foi o suficiente para permanecer no reality show. Ela foi indicado para a roça pela fazendeira Luana.

"É muito difícil. Deixar o Pedro foi o maior desafio da minha vida", disse ela, e completou: "Pela escolha do público, eu acho que o Sacha ganha".

O reality show A Fazenda 16, da Record, é um sucesso de audiência na emissora, mas uma questão deixava o público confuso nas noites de formação da roça. Desde o início da temporada, as noites de terça-feira tinham longas discussões e justificativas na hora dos peões se defenderem dos votos que receberam. Agora, isso não vai mais acontecer porque a direção mudou a regra.

Na noite de terça-feira, 19, o público já sentiu a mudança na formação da roça da semana. A direção decidiu que os peões não ter o tempo livre para argumentarem por um longo período. A partir de agora, os participantes vão ter apenas um minuto para a defesa do voto. Eles terão que respeitar o tempo da réplica para que o programa fique mais organizado.

