A Fazenda: Raquel Brito cai no choro e desabafa ao ficar sozinha

Irmã do ex-BBB Davi Brito, Raquel Brito ficou sozinha na madrugada e caiu no choro ao refletir sobre sua ida ao reality show A Fazenda 16

Confinada em A Fazenda 16, da Record TV, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, não segurou as lágrimas e chorou na madrugada desta quinta-feira, 19. Ela derrubou as lágrimas ao refletir sobre sua ida ao reality show.

Na madrugada, Raquel acordou cedo e foi arrumar a casa. Ela organizou as almofadas no sofá da sala de estar. Logo depois, ela foi para a varanda e chorou.

“Eu estou tendo uma conclusão, meu Deus. Tudo que está acontecendo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Eu podia estar em casa com meu cachorro, com a minha mãe”, disse ela, e completou: “Estou me sentindo tão só, cara. Tão sozinha numa casa desse tamanho, cheia de gente”.

Então, ela questionou sua ida ao reality. “O que eu vim fazer aqui? Em casa, eu não estaria passando por isso. Estaria tranquila em casa, muito tranquila. Estaria na minha caminha agora, com meu café. Fazendo minhas coisas. Estou quebrando a cabeça. Muita gente aqui, pessoal muito diferente, gente de personalidade diferente. Onde eu estava com a cabeça? Eu estaria em casa, assistindo”, contou.

Logo depois, ela fez um pedido a Deus. “Eu estou entendendo tudo. Deus, se eu não aguentar ficar aqui, me dá um jeito de me tirar. As pessoas estão passando do limite. Não gosto de ficar assim, sensação no coração. Eu estou sentindo que vai rolar uma covardia comigo… O lado que vai vir. Por isso, estou agoniada. Para poder me proteger, vou ter que articular na minha cabeça. Que burrice a minha. Chamei as pessoas para o jogo, numa parada que podia pensar sozinha. Eu não penso. A partir de amanhã, vou ter que pensar em tudo aquilo que faço aqui dentro”, contou.

Raquel responde pergunta sobre estratégia de jogo

Confinada em A Fazenda 16, da Record, Raquel Brito, que é irmã do ex-BBB Davi Brito, revelou qual é a sua estratégia de jogo. Em uma conversa com os outros peões, ela respondeu se vai se atrelar à fama do irmão milionário ao longo do reality.

O assunto surgiu quando Camila Moura perguntou para ela: “Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?”. Então, Raquel disse: “Na verdade, o medo de me botarem na Roça é que, quem eu pedir, eles vão partir para cima”. Logo depois, Camila declarou: “O Davi tem uma torcida muito grande”.

Em outro trecho da conversa, Camila opinou sobre os votos na roça de A Fazenda. “Acho muito feio mulher ficar votando em mulher de graça. Muito feio. Não tem necessidade da gente se votar na casa, enquanto tem homem fazendo nada na casa e é ‘o jogador’. Eles me menosprezam muito. Na cabeça deles, eu não estou fazendo nada. O Sacha veio me dar um toque porque eu não converso com os outros”, desabafou.

A estreia do reality show A Fazenda 16 aconteceu na segunda-feira, 16. A nova temporada é comandada por Adriane Galisteu.