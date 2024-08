Davi Brito se manifesta após ex-affair dizer que foi ameaçada com arma de fogo

O ex-BBB Davi Brito se manifestou após a modelo Tamires Assis prestar queixa afirmando que ele a ameaçou com uma arma de fogo

Davi Brito, o campeão do BBB 24, usou as redes sociais neste sábado, 3, para se pronunciar sobre as acusações feita por Tamires Assis, com quem viveu um affair após o reality show da TV Globo. A modelo fez uma denúncia contra o baiano alegando que ele a ameaçou com uma arma de fogo.

A Musa do Boi Garantido conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB após afirmar que ele mostrou a arma durante uma videochamada. Ao G1, Tamires contou que o processo está em segredo de justiça e as provas estão nos autos.

Com a repercussão, Davi gravou um vídeo nos Stories do Instagram para questionar a denúncia da ex-affair. "Bora botar a cabeça para funcionar. Como que eu, Davi, ameaço uma pessoa com uma arma e logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver? Você entende a logística? Não existe isso", disse ele.

Depois, o baiano ainda debochou. "Por favor, bora parar porque tá feio. É só parar e botar a cabeça para pensar. Tá bom? Bom fim de semana para todos", completou.

Entenda o caso

Segundo o portal G1, o episódio ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, Davi teria feito uma chamada de vídeo Tamires e questionado de forma agressiva o seu paradeiro, além disso, ele exibiu uma arma de fogo e fez ameaças à vítima. No dia seguinte, ele teria tentado minimizar a situação, e disse que explicaria o ocorrido posteriormente.

Nos autos do processo consta que no dia 16 de julho, Tamires viajaria para encontrar Davi em Salvador, mas o encontro não aconteceu, já que ele alegou que estava doente e pediu para a modelo não ir. A modelo chegou a expor a situação nas redes sociais.

Para a justiça, Davi "apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e, posteriormente, agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima".