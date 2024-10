A Fazenda: Arlindo Cruz faz rara aparição em torcida à filha, Flora Cruz

Esposa de Arlindo Cruz, Babi dividiu com o público uma foto rara do cantor em apoio à filha, Flora Cruz, em A Fazenda 16

Esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz usou as redes sociais na noite de terça-feira, 8, para compartilhar com os fãs uma nova foto especial do cantor. Por meio de sua conta oficial no Instagram, o artista surgiu ao lado da companheira usando uma camiseta em apoio à filha, Flora Cruz, que está confinada em 'A Fazenda 16'.

Na imagem, Babi aparece abraçada com Arlindo enquanto sorri para a selfie. A mãe da peoa ainda destacou o quanto os dois estão orgulhosos da trajetória da herdeira no reality show rural da Record TV.

"Que orgulho imenso da mulher forte, destemida e determinada que nossa filha se tornou... @floracruzoficial é um ser humano maravilhoso e é uma imensa alegria presenciar isso. Filha, estamos todos na maior torcida por você. E nós, os seus 2 maiores fãs, na torcida absoluta. Você já é vitoriosa!", escreveu Babi Cruz na legenda da publicação.

Encantados com a rara aparição de Arlindo Cruz, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao sambista nos comentários. "Dá para ver que o nosso querido poeta é muito bem cuidado por sua família, isso é importante", declarou um seguidor. "Você faz tanta falta, mesmo não entendendo, saiba que o Brasil te ama e torce por vocês", disse outro.

Arlindo Cruz, que está com 65 anos atualmente, enfrenta sequelas do AVC, sofrido em 2017. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o sambista segue com o tratamento em casa ao lado de familiares. Sempre que podem, eles atualizam os fãs com novos registros do cantor.

Confira a foto de Arlindo Cruz e Babi Cruz:

Flora Cruz recorda dia em que Arlindo Cruz sofreu AVC

Confinada em 'A Fazenda 16', Flora Cruz sempre menciona o pai, o cantor Arlindo Cruz, com muito carinho. Na terça-feira, 8, durante uma conversa com outros colegas de reality show, ela recordou o dia em que o artista sofreu um AVC, no ano de 2017.

Ao longo do bate-papo, Flora contou como tudo aconteceu. De acordo com a peoa, na ocasião, Arlindo Cruz segurou com bastante força a esposa, Babi Cruz, que só conseguiu se soltar do marido após a chegada do resgate; confira mais detalhes!