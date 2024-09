Erika Schneider fatura mais que o prêmio de A Fazenda e aponta lado negativo

Ex-A Fazenda, Erika Schneider faz balanço do pós-reality em entrevista à CARAS Brasil

Erika Schneider (33) ganhou fama nacional ao entrar para o time do balé do Faustão na Globo. No entanto, a vida financeira da bailarina só mudou para valer após sua participação em A Fazenda 13 (2022). No reality show da Record, ela não saiu campeã. Apesar disso, a estrela já faturou mais que o prêmio que disputou no confinamento.

"Foi muito bom para mim. Mudou minha vida. As pessoas me conheciam só do balé do Faustão e puderam me conhecer melhor. Além de trabalhar mais, fazer mais publiposts, o valor pago por eles aumentou", revela.

A influenciadora digital atualmente acumula mais de 4,1 milhões de seguidores no Instagram. Quando foi chamada para entrar no programa comandado por Adriane Galisteu (51), ela tinha 1 milhão. O crescimento da sua base de fãs chamou a atenção do mercado publicitário, o que a fez faturar mais de R$ 1.5 milhão em menos de um ano após sua eliminação. "Foi bem rápido. Fui muito abraçada pelo público e pelas marcas", afirma.

Dois anos após o término da sua temporada, Schneider continua em evidência e dedicada a projetos voltados para a internet. A bailarina conta que não é uma personalidade que se envolve em polêmicas para ser lembrada pela mídia.

"Algumas pessoas saem de realities e entram em polêmicas para se manter em evidência. Não tenho nada contra quem faz isso, mas não é da minha essência. Não brigo com ninguém, claro, que se alguém provocar, eu respondo, mas prefiro fugir de tudo isso", afirma.

A participação de Erika em A Fazenda 13 também resultou numa onda de ataques machistas em suas redes sociais. "Muitas pessoas quiseram me inferiorizar, me diminuir, foi bem difícil . Aprendi muita coisa lá, testei todos os meus limites. Mas não faria nada diferente. Não me arrependo de nada", conclui.