Cotada para A Fazenda 16, jornalista querida por Silvio Santos abre o jogo sobre reality

Com a estreia da 16ª edição de A Fazenda(Record) cada vez mais próxima, diversas celebridades têm aparecido como cotadas para a temporada. Dentre elas está Analice Nicolau (46), jornalista querida por Silvio Santos (1930-2024), que trabalhou durante anos no SBT.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da jornalista esclareceu os rumores. De acordo com sua assessoria, Nicolau recebeu o convite para participar de A Fazenda, no entanto, não aceitou . "Em nenhum momento ela pensou em aceitar a proposta, mas sim ocorreu esse convite."

Afastada da TV, a comunicadora hoje vive em Mogi das Cruzes, cidade do interior de São Paulo, e trabalha com sua agência, a An Connect, e também é colunista do Jornal de Brasília. Antes, ela foi âncora do Jornal do SBT - 1ª Edição, ao lado de Cynthia Benini (51), e também esteve em programas como SBT Notícias Breves e SBT Manhã.

Apresentada por Adriane Galisteu (51), a 16ª edição do reality rural estreia em 17 de setembro. Ao longo das semanas, Rodrigo Carelli, diretor da atração, usou suas redes sociais para dar algumas pistas dos peões que vão disputar o prêmio milionário neste ano.

Desta vez, o programa receberá 20 participantes direto na sede, enquanto oito celebridades vão disputar quatro vagas no Paiol. Dentre os confirmados, está uma peoa que teve uma gravidez polêmica, outra que se envolveu com um cantor querido, um ator com mais de 15 novelas e até mesmo uma peoa dona de diversos memes.

Camila Moura (30), ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda (30), Gilson de Oliveira (42), personal trainer apontado como pivô da separação de Belo (50) e Gracyanne Barbosa (40), e o ator Sidney Sampaio (44) são algumas das celebridades cotadas pelo público.

