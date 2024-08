Rodrigo Carelli surpreende com nova pista sobre elenco de A Fazenda 16

O reality A Fazenda está prestes a começar uma nova temporada, e o diretor Rodrigo Carelli continua a instigar o público com pistas sobre o elenco

O reality show A Fazenda, da Record TV, está prestes a começar uma nova temporada, e o diretor Rodrigo Carelli continua a instigar o público com pistas sobre o elenco. Nesta segunda-feira, 26, ele compartilhou em seu perfil no X, antigo Twitter, algumas dicas sobre uma das participantes.

"Mais uma charada pra vocês! A futura Peoa da Fazenda 16 é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história", descreveu. Nos comentários, os internautas deram seus palpites. "Pepita é o nome dela", disse um. "A Larissa Tomasia. A cidade dela não era limoneiro por causa do limão", sugeriu outra.

Mais uma charada pra vocês!

Rodrigo Carelli fala sobre elenco de A Fazenda 16

Recentemente, durante o Aquecendo o Feno, com Lucas Selfie e Márcia Fu, Rodrigo Carelli deu outas pistas sobre o elenco. “Eu não disse que não terá ex-participantes na sede. Pode ter ex-realities já na sede. Hoje, muitas celebridades são ex-participantes de reality show, e ex de ex também”, disse ele, dando a entender que tem ex-BBB entre os participantes.

Durante a conversa, Carelli revelou também que o elenco inclui um atleta, uma pessoa que teve um relacionamento turbulento, uma personalidade da internet que viralizou recentemente devido a uma polêmica, além de duas figuras populares no Kwai.

O diretor Carelli também não descartou a possibilidade de Davi e Raquel estarem entre os confinados. Ele mencionou que uma pessoa com o sobrenome Brito "talvez" faça parte do elenco. "Alguém que já quis ser médico?", quis saber Lucas. "Não sei, talvez...", desconversou o diretor.

Em outro ponto da entrevista, Carelli instigou a curiosidade do público ao mencionar uma "loira espealista em comandar barracos e casos de família", levantando suspeitas sobre quem seria essa figura.