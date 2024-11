Adriane Galisteu fala sobre rotina em A Fazenda 16: ‘Vejo muito pouco minha família’

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu fala sobre desafios de apresentar A Fazenda 16

Adriane Galisteu (51) está em seu quarto ano seguido na apresentação de A Fazenda 16, reality show da Record. Desde que assumiu o comando em 2021 após a saída de Marcos Mion (45) para a Globo, a estrela tem tido uma rotina intensa sempre que começa uma nova temporada no segundo semestre de cada ano. Isso tem mudado até mesmo a sua vida particular.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela conta que dificilmente consegue encontrar o filho em casa, já que quando chega ele está dormindo e, quando acorda, ele já saiu para a escola. A personalidade também revela que chegou a implorar à mãe para almoçar com ela antes de sair para o trabalho.

"Eu sou uma apaixonada por reality, porque eu acho que é um experimento humano. Eu fico me olhando ali, eu fico me imaginando como eu seria. Eu já vivo um pouco isso, porque eu já estou meio confinada com eles. A diferença é que eu tenho a minha válvula de escape. Mesmo que eu não veja a minha família, vejo muito pouco. Eu chego em casa e o Vittorio está dormindo, eu saio de casa ele já saiu. Igual com o meu marido, igual com a minha mãe, eu já implorei para a minha mãe almoçar comigo para eu poder vê-la. Ainda bem [que ela foi almoçar comigo]", conta.

A apresentadora ressalta que, mesmo com toda a rotina alterada e agitada por conta dos acontecimentos no reality show rural, ela é grata por trabalhar em um programa em que acredita. "É muito difícil. Então é um momento que eu me preparo para isso, eu não estou reclamando não, eu estou preparada para isso."

Fã declara do formato, Galisteu explica que os desafios impostos aos participantes fazem surgir todo o enredo. As dinâmicas e a convivência com pessoas que não fazem parte do ciclo de amizade de cada concorrente tornam tudo mais estressante.

"Realities de confinamento, na minha opinião, nada mais é do que o retrato da sociedade. Então assim, pode falar o que quiser, mas de verdade, se eu tirar de você o seu celular, os seus amigos, a sua família, a sua música, a sua rotina, te colocar dentro de um lugar com pessoas absolutamente diferentes, sem nenhum momento que você possa ter o seu cantinho, a não ser que você escolha ali um em algum lugar, você não vai poder ter uma válvula de escape", opina.

"Nós todos temos um lado sombrio, todo mundo tem, talvez esse lado sombrio não apareça nunca durante a sua vida ou você controle essas sensações ruins que nós temos dentro da gente. No reality eu tenho a sensação de que tudo aflora. Por isso que o leite condensado vira um problema, o café vira um problema, o bom dia do outro, o tom da voz, tudo vai tomando uma proporção muito maior e as pessoas perante os nossos olhos vão enlouquecendo lá dentro", conclui a apresentadora.

VEJA PUBLICAÇÃO DE ADRIANE GALISTEU:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)

Leia também:Leilão de Ronaldo Fenômeno: Veja os looks dos famosos no evento de gala