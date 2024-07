Saiba o valor da diária de ilha privativa visitada por Cristiano Ronaldo

Junto da esposa e dos cinco filhos, o jogador Cristiano Ronaldo escolheu a ilha paradisíaca de St. Regis Red Sea Resort para curtir férias luxuosas

A família de Cristiano Ronaldo está de férias em uma ilha privativa no Mar Vermelho. Para curtir o local paradisíaco e luxuoso, o atleta teve que desembolsar uma grande quantia, já que a hospedagem The St. Regis Red Sea Resort, tem uma diária de 12, 5 mil euros, algo em torno de R$ 76,6 mil.

A informação é do jornal El Español, que também apontou o destino turístico como queridinho do craque e da esposa, Georgina Rodríguez.

A ilha é território da Arábia Saudita e faz parte de um conjunto do Ummahat Islands, onde turistas que procuram por experiências exclusivas podem alugar o próprio paraíso privativo, assim como a família de Cristiano.

Além da hospedagem escolhida pela família, há outras 89 ilhas turísticas do mesmo tipo com paisagem privilegiada para o mar de águas cristalinas, paisagens naturais intocadas e vulcões inativos. A região já é conhecida pelos hotéis luxuosos.

Para presevar a privacidade dos hóspedes, a ilha tem uma praia privativa com deck e visão total do pôr-do-sol. Desta maneira, o jogador, a esposa e os filhos poderão curtir momentos divertidos juntos, sem se preocupar com a fama da família.

Antes de chegar na ilha, Cristiano e Georgina passaram pela Vila Coral, uma cidades à beira mar, em um resort com diária de valor alto. O local, que é do mesmo complexo de hospedagens da ilha privativa, tem um custo de 4 mil euros por dia, R$ 24, 5 mil na cotação atual.

As férias luxuosas com a família

Cristiano Ronaldo nunca deixa de aproveitar o tempo livre em família, proporcionado à esposa e aos filhos experiências únicas e cheias de luxo, como Georgina costuma mostrar nas redes sociais.

No ano passado, a família escolheu aproveitar o verão europeu, onde passearam de barco e desfrutaram de uma verdadeira experiência gastronômica. Na ocasião, o jogador também aproveitou para presentear a esposa, que ganhou dois modelos da bolsa de luxo super exclusiva, a Birkin, da Hermès e ostentou as "lembrancinhas" nas redes.