Sabrina Petraglia curte férias com a família nas Maldivas: ‘Mais felizes’

Atriz da novela ‘Família É Tudo’, Sabrina Petraglia abre álbum de fotos de férias com o marido e os três filhos nas Maldivas

Nesta quarta-feira, 23, Sabrina Petraglia abriu um álbum de fotos de uma viagem de férias muito especial nas Maldivas. Em suas redes sociais, a atriz, que esteve no ar recentemente com a novela ‘Família é Tudo’, contou que curtiu alguns dias no paraíso com os três filhos, Gael, de cinco anos, Maya, de três, e Léo, de dois, e com o marido Ramón Velázquez.

Em seu perfil oficial no Instagram, Sabrina compartilhou os registros da viagem especial. Na primeira foto, a artista aparece se divertindo ao montar um castelo de areia com os herdeiros na orla de uma praia. Na sequência, a famosa dividiu alguns cliques de mergulhos, passeios de barco e de bicicleta e muita fofura com as crianças.

“Os dias mais felizes! Maldivas”, Petraglia legendou a publicação e recebeu muitos elogios nos comentários. Vale lembrar que Sabrina está aproveitando ao máximo seu reencontro com a família. Isso porque ela passou uma longa temporada no Brasil para gravar a novela da Globo, enquanto os herdeiros estavam morando com o pai em Dubai.

Assim que finalizou as gravações, Sabrina já voltou a morar com Ramón e as crianças nos Emirados Árabes. Eles se mudaram para lá em 2022: “Eu e minha família temos uma super novidade para contar pra vocês. Eu que sempre morei no Brasil, agora casada, com três filhos, estou de mudança para Dubai”, ela anunciou em suas redes sociais.

“Sempre falávamos em morar fora do país, só não sabíamos que esses planos iriam acontecer tão rápido. Siiim, moraremos em terras árabes a partir do início do ano que vem. O Ramón recebeu uma proposta de trabalho e juntos pensamos que seria uma oportunidade incrível de experiência de vida para todos nós!”, a atriz compartilhou o motivo da mudança.

Sabrina Petraglia confessa dificuldade após mudança para Dubai:

Enquanto estava no Brasil para gravar a novela Família é Tudo, da TV Globo, Sabrina Petraglia confessou que precisou se esforçar para driblar o choque cultural após sua mudança para Dubai, nos Emirados Árabes. Em entrevista à Revista CARAS, a artista revelou como tem sido viver do outro lado do mundo com a família.

