Virginia e Zé Felipe se caracterizam em passeio no Japão; veja as fotos

Curtindo viagem pelo Japão sozinhos, Virginia e Zé Felipe se caracterizam com roupas típicas da cultura do país e encantam com fotos do momento

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou novas fotos de sua viagem com Zé Felipe no Japão. Nesta quinta-feira, 24, a empresária postou os cliques que fizeram durante um passeio em que se caracterizaram e encantou com o figurino.

Entrando no clima e na cultura japonesa, o casal colocou os trajes com quimono e outros acessórios. A apresentadora do SBT além da peça ainda compôs o look com acessórios na cabeça e até uma bolsinha.

"Hoje foi dia de vestir quimono para ir no templo Sensoji! Tamo vivendo tudo que a gente tem direito aqui no Japão", contou a loira sobre a experiência única.

Ainda nesta quinta-feira, 24, Virginia Fonseca impressionou ao postar uma selfie no espelho do quarto do hotel exibindo seu físico atual. Após sete meses do nascimento de seu terceiro filho, a influencer mostrou que está ficando mais musculosa e definida.

Veja as novas fotos de Virginia Fonseca e Zé Felipe no Japão:

É bom lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe estão fazendo uma viagem sozinhos, sem os filhos. O casal está em Tóquio no Japão vivenciando experiências culturais e compartilhando as curiosidades com seus milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 23, a famosa postou fotos dos passeios que fizeram por lá.

