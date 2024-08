Sabrina Petraglia se despede após filhos voltarem para Dubai: ‘Coração apertado’

No ar em ‘Família É Tudo’, Sabrina Petraglia se emociona ao se despedir dos três filhos, que estão voltando a morar em Dubai

Nesta quarta-feira, 21, Sabrina Petraglia se emocionou ao se despedir dos três filhos, Gael, de cinco anos, Maya, de três, e Léo, de dois, que estão retornando para Dubai. Com o coração apertado, a atriz compartilhou o momento da despedida e contou que deve voltar a morar com os filhos assim que concluir as gravações da novela ‘Família É Tudo’ na Globo.

Sabrina, que morava no exterior com a família, decidiu retomar o trabalho nos folhetins brasileiros e, por isso, está passando uma temporada em sua terra natal durante as gravações da trama em que interpreta 'Maya'. Depois de curtirem as férias com a mãe, seus filhos para casa com o pai, Ramón Velázquez, e o avô materno, Eduardo Balsalobre

Em seu perfil no Instagram, Sabrina compartilhou um álbum de fotos da despedida dos meninos no aeroporto e abriu o coração na legenda: "E eles voltaram para Dubai! E eu, com o coração apertado, continuo no Brasil honrando a minha importante volta ao trabalho, ofício que eu amo após um mergulho na maternidade com esses 3 lindinhos”, iniciou.

Na sequência, Petraglia contou que não deve ficar no país por muito tempo e pretende retornar em breve para Dubai: “Fico no Brasil, até “Família é Tudo” terminar. Depois, volto para esses abraços gostosos e para os Emirados, deserto abençoado onde escolhi morar. Estou animadíssima com a reta final de novela”, contou.

“Mas que Deus me ajude a não morrer de saudade nesses próximos dias. Papai Ramon e o vovô Eduardo são minha rede de apoio nesse momento. Quanto a agradecer!”, a atriz celebrou o apoio da família durante o momento delicado e se despediu das crianças com um ‘até breve’ emocionante. Nos comentários, ela recebeu mensagens de apoio dos seguidores.

Vale lembrar que Sabrina Petraglia se mudou depois que seu marido recebeu uma proposta de emprego em Dubai em 2022: “Surgiu essa super oportunidade. Quando ele me contou, falei: 'bom, você tem que aceitar porque é uma proposta super bacana, é um crescimento para você. Depois a gente vê como faz'. Então ele aceitou”, ela contou.

Sabrina Petraglia revela como é a rotina no Brasil:

Em recente conversa com a CARAS Brasil, Sabrina revela como tem sido a rotina entre a ponte aérea em solo brasileiro, conciliando o trabalho na trama das sete e a família, antes que as crianças voltem para o país do Oriente Médio. Além disso, ela contou como tem recebido apoio da família durante a mudança e destacou o suporte de seu pai.