Virginia Fonseca mostra experiências com Zé Felipe no Japão: 'Confesso'

Curtindo viagem com Zé Felipe no Japão, Virginia Fonseca mostra experiências únicas que eles tiveram em mais um dia em Tóquio

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou novas fotos de sua viagem com Zé Felipe no Japão. O casal está em Tóquio há alguns dias comemorando o aniversário de 27 anos do cantor. Nesta quarta-feira, 23, a empresária postou cliques do que estão fazendo por lá.

Usando um look com estilo diferenciado, para combinar com o clima da cidade, a famosa surgiu curtindo cada momento com seu amado. Sem os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois apareceram conhecendo a cidade e sua cultura.

"Um pouco do nosso dia por cá! Andamos (muito) pela cidade, inclusive pela cidade subterrânea, tivemos degustação de saquê e comemos o sushi original, confesso que estou apaixonadíssima por esse lugar", contou a apresentadora sobre sua experiência no local.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca mostrou um almoço que ela e Zé Felipe tiveram com robôs. A influencer compartilhou a expeirência diferenciada com seus milhões de seguidores. Antes de viajarem, eles anteciparam o almoço de Páscoa com a família.

