Luciano Huck mostra viagem com Angélica e os filhos: 'Eles crescem'

Eles cresceram! Luciano Huck mostra viagem com Angélica e os herdeiros em Nova York; apresentador refez foto do passado dos filhos no local

O apresentador Luciano Huck compartilhou fotos da última viagem que fez com a família para fora do Brasil. Em sua rede social, o comunicador mostrou que ele foi com Angélica e os três filhos para Nova York, nos EUA.

Com os herdeiros crescidos, o casal conseguiu reuni-los para curtirem momentos juntos e o famoso encantou ao exibir alguns registros. Além de surgir com a esposa, Luciano Huck postou uma foto dela andando com um dos filhos, uma dele com a caçula, Eva Huck, e uma dos dois garotos, Joaquim Huck e Benício Huck.

Inclusive, o apresentador mostrou que refez o clique dos meninos de quando eles eram menores e comparou com o atual. "Momentos da semana que passou...", revelou com foram os últimos dias da família.

Ainda no último final de semana, Angélica fez um álbum em sua rede social da viagem que fez somente com Eva Huck. A loira e a caçula foram curtir alguns parques de diversão nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Luciano Huck lamenta morte de mais um cachorro de sua família

O apresentador Luciano Huck lamentou a morte de mais um cachorro de sua família. No dia 27 de fevereiro deste ano, um dia depois de Angélica se despedir de sua yorkshire, de 15 anos, o esposo da loira contou que o pet que ganhou da amada há mais de 13 anos morreu.

Com fotos de Ziggy, o comunicador relembrou como ele chegou em sua mãos. O famoso ganhou o filho de quatro patas de Angélica de uma maneira engraçada. Após anos de parceria, infelizmente, o cão faleceu por não resistir ao veneno de uma jararaca .

"Nossos cachorros são parte da nossa família. E quando perdemos um, é como se um pedacinho dela também se fosse. Mas ficam as lindas memórias. Ziggy era “o meu”. O líder da matilha aqui de casa, o mais velho, o mais sábio. Lembro como se fosse hoje—há 13 anos e meio—quando Angélica me deu ele de presente. Veio dentro de uma caixa de papelão rolando no próprio cocô. Parecia um sachê de merd... (risos)", relembrou como o recebeu. Saiba mais aqui!