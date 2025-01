Sabrina Petraglia posta fotos com o marido e se declara em data especial

A atriz Sabrina Petraglia compartilhou algumas fotos com o marido, Ramón Velásquez, e prestou uma bela homenagem de aniversário

Sabrina Petraglia usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para seu marido. Nesta terça-feira, 21, Ramón Velásquez completou mais um ano de vida e ela fez questão de parabenizá-lo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos em que aparece sorridente ao lado do amado, além disso, ela mostrou um registro dos dois se beijando e se declarou para ele na data especial.

"O mais importante e feliz encontro da minha vida! Feliz aniversário! Viva você, nossas conquistas e sonhos!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Casal lindo e perfeito", disse uma seguidora. "Parabéns pro Ramon. Felicidades", desejou outro. "Parabéns, que Deus o abençoe muito", escreveu uma fã.

Sabrina Petraglia e Ramón Valásquez estão casados há seis anos e são pais de Gael, de cinco, e do mais novo, Leo, de dois, e de Maya, que completou quatro anos em dezembro.

Confira:

Sabrina Petraglia relembra insegurança quando morava no Brasil

Após o fim da trama global Família É Tudo, Sabrina Petraglia retornou para Dubai, nos Emirados Árabes, onde mora desde 2022, mas esse retorno não foi sozinha, ela levou parte do elenco da novela para passarem alguns dias no cenário paradisíaco da região.

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz fala sobre sua adaptação no país e confessa que se sentia insegura quando morava no Brasil. "Eu estava um pouco tensa com tanta violência, especialmente a violência contra a mulher. Eu tenho uma filha. Eu amo o Brasil, mas não gosto de não me sentir segura", revelou ela, enfatizando como se sente mais tranquila para criar os seus filhos em um ambiente pacífico e protegido como o de Dubai. Veja a entrevista completa!

