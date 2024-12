Rafaella Justus posa estilosa em meio à neve durante viagem

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, posou estilosa em meio à neve durante uma viagem para a Suíça

Em suas redes sociais, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Atualmente, a jovem de 15 anos está curtindo uma viagem para a Suíça acompanhada pela família paterna e tem mostrado diversos detalhes em sua conta no Instagram.

Nesta quinta-feira, 19, a famosa publicou algumas fotos em que aparece em meio à neve com um look super estiloso com macacão e casaco na cor caramelo.

"Caramel is the new black", escreveu ela na legenda, que significa "caramelo é o novo preto". Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Lindíssima", disse uma. "Você está linda", afirmou outra. "Arrasou! O que é isso menina? Ficou muito bem com essa roupa", elogiou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Pinheiro Justus (@rafapinheirojustus)

Semelhança

A filha dos apresentadores Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos de idade, impressionou os seguidores ao compartilhar uma série de registros nos Alpes Suíços nesta quinta-feira, 19. Isso porque a herdeira foi comparada à mãe diante da semelhança das duas após a jovem publicar fotos de sua viagem em seu perfil no Instagram.

Na publicação, Rafa surgiu toda estilosa em meio a poses curtindo um passeio em um parque de esqui. "Temporada de esqui", escreveu ela, que está viajando ao lado do pai, da madrasta Ana Paula Siebert e da irmã caçula, Vicky, de quatro anos.

Na seção de comentários, os fãs notaram semelhanças com sua mãe. “A segunda foto achei que era sua mãe… Linda!”, declarou. “A cara da Ticiane!”, disse uma seguidora. “Maravilhosa!!! Está muito parecida com a mamãe Tici”, falou uma terceira.

Ticiane também fez questão de enviar uma mensagem para a herdeira. “Olha ela. Linda da minha vida”, derreteu-se Tici, que pela primeira vez que vai passar o Natal longe da primogênita.

