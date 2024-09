Rafa Kalimann arranca elogios ao posar com look avaliado em R$ 11 mil

Uau! Rafa Kalimann agitou as redes sociais ao compartilhar fotos usando look vintage no valor de R$ 11 mil; confira os detalhes

Rafa Kalimann movimentou as redes sociais na última terça-feira, 10. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos com um look all black! Ela escolheu um casaco repleto de fivelas e arrancou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, Rafa apostou em uma jaqueta Vintage 1992 com diversas fivelas de cinto espalhadas. E o que chocou os internautas foi o preço da peça: avaliada em R$ 11 mil. Além disso, a famosa prendeu os cabelos para dar um toque a mais no visual e usou um salto preto baixo com uma meia calça também na cor preta.

Nos comentários, amigos e fãs encheram a morena de elogios. "Coisa maravilhosa", escreveu uma internauta. "Você é perfeita", declarou outra. "Adorei esse look", opinou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann começa a se despedir da novela ‘Família é Tudo’ e mostra bastidores

Rafa Kalimann apareceu emocionada nos Stories do Instagram no último dia 26 e desabafou sobre a reta final da novela ‘Família é Tudo’, em que interpreta Jéssica. Nos bastidores da emissora, a influenciadora se deparou com uma homenagem para o elenco feminino da trama.

Sem pensar duas vezes, ela compartilhou a placa, que continha a foto dela e das colegas, junto com um texto de agradecimento pelos últimos meses:

"Quero agradecer a cada uma de vocês pelo esforço e dedicação que colocam diariamente no trabalho. Vocês são a prova de que o sucesso se alcança através de talento, determinação e trabalho duro. Cada uma de vocês contribui para o bom funcionamento da equipe, permitindo assim que os projetos sejam realizado", começou a homenagem.

"Todos estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado, e pelo espírito de união e sacrifício que existe na equipe. Quando trabalhamos unidos, com empenho e dedicação, o sucesso é só uma questão de tempo. Obrigado, equipe!", finaliza.

A influenciadora comemorou a experiência e detalhou como está o processo de despedida da trama: "Últimas semanas de gravação e o clima já começa a ficar nostálgico nos bastidores, o camarim hoje tá cheio de carinho. Como sou grata por tudo isso, essa equipe que faz tudo de forma tão dedicada e amorosa".