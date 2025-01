Nattan divide foto romântica com Rafa Kalimann durante viagem do casal

Apaixonados! O cantor Nattan e a namorada, Rafa Kalimann, esbanjaram romance ao exibirem fotos de passeio em Lisboa, Portugal

O cantor Nattan e a namorada, Rafa Kalimann, estão aproveitando o início de 2025 para curtir alguns dias de descanso. O casal, que assumiu publicamente a relação no fim do ano passado, desembarcou em Lisboa, Portugal, e tem compartilhado nas redes sociais registros inéditos da primeira viagem internacional dos dois.

Nesta quarta-feira, 8, por meio dos stories no Instagram, Nattan publicou uma foto romântica com Rafa, registrada durante um passeio do casal por locais turísticos. Esbanjando paixão, os famosos foram fotografados aos beijos de frente a vista da cidade.

A influenciadora digital também dividiu com os seguidores momentos especiais ao lado de Nattan. Em seu perfil oficial, Rafa Kalimann compartilhou um vídeo onde os dois aparecem trocando carinhos enquanto são filmados.

O casal, que passou as festas de fim de ano juntos, não se desgrudam desde meados de novembro de 2024, quando rumores de que estariam vivendo um romance passaram a circular nas redes sociais. Após assumirem o namoro, Rafa Kalimann e Nattan passaram a compartilhar registros juntos em suas redes sociais.

Recentemente, a influenciadora fez uma carta aberta sobre os aprendizados de sua vida e selecionou diversas fotos com o namorado para ilustrar o texto. "Como os corajosos que não deixa pra ser amanhã, ame a ponto de só se importar em ser feliz pra não deixar que a felicidade do outro te agrida, te cause fúria ou inveja…", declarou ela em um trecho.

Nattan e Rafa Kalimann viajam juntos para Portugal - Reprodução/Instagram

Nattan para avião para se declarar para Rafa Kalimann

Alguns dias depois de assumirem namoro, Nattan e Rafa Kalimann não param de aparecer juntinhos em público. Recentemente, após passarem o Natal juntos, o mais novo casal surgiu em um avião e o cantor resolveu fazer uma declaração antes da decolagem.

Em sua rede social, o artista postou um vídeo do momento em que resolveu chamar a atenção dos passageiros para participarem de uma homenagem para a ex-BBB. Nattan então pediu para que todos aplaudissem a amada por considerá-la um "avião"; confira detalhes!

