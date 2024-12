Após assumirem romance, web resgata registro de Rafa Kalimann e Nattan

Após Rafa Kalimann e Nattan assumirem o relacionamento, fãs dos artistas resgataram registro antigo de ambos posando juntos em 2018; confira

Rafa Kalimann e o cantor Nattan, que assumiram o romance recentemente, não se conhecem há pouco tempo. Os internautas resgataram um registro em que eles posaram juntos em 2018, quando Kalimann usava um cabelão loiro e Nattan, com apenas 20 anos, ainda começava sua trajetória musical.

Naquela época, Rafa estava casada com o sertanejo e ex-BBB Rodolffo, enquanto dava os primeiros passos na carreira de influenciadora digital. Nattan, por sua vez, lançava sua primeira música em 2019, inicialmente com o nome artístico de Nathanzinho, mas logo adotou o nome Nattan ao ganhar projeção nacional.

Confira o registro:

Nattan e Rafa Kalimann posam coladinhos

Recentemente, Nattan e Rafa Kalimann terminaram os seus respectivos relacionamentos e não demorou muito para que surgissem boato sobre um possível affair entre os dois. O cantor chegou a negar os rumores, mas deixou claro que namoraria a atriz se tiversse a oportunidade. E parece que a lei da atração deu certo!

Na terça-feira, 17, em seu Instagram Stories, Nattan compartilhou uma foto em que aparece abraçadinho com Rafa Kalimann em uma praia. "Oie, Rafaella", escreveu ele na legenda, adicionando um emoji de coração.

O cantor Nattan rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os boatos do possível romance ganharam notoriedade na web após os dois famosos serem vistos com frequência nos mesmos locais.

Agora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Nattan comentou a respeito do assunto e esclareceu a relação com a ex-BBB. "Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás", declarou o artista.

"Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática", completou ele, garantindo que os dois não estão juntos. "Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [está rolando], mas pode acontecer", disse Nattan, por fim.

Vale lembrar que, recentemente, o cantor anunciou publicamente o fim de seu namoro com Layla Samylle após cerca de quatro anos juntos. O término da relação foi revelado no fim de novembro ao Portal LeoDias. Veja a foto de Rafa e Nattan.

