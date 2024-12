Nattan para avião para se declarar para Rafa Kalimann: 'Meu jeito'

Após dias de assumir namoro com Rafa Kalimann, Nattan para passageiros de avião para participarem de declaração para a ex-BBB; veja

Alguns dias depois de assumirem namoro, Nattan e Rafa Kalimann não param de aparecer juntinhos em público. Após passarem o Natal junto, o mais novo casal surgiu nesta quinta-feira, 26, em um avião e o cantor resolveu fazer uma declaração antes da decolagem.

Em sua rede social, o artista postou um vídeo do momento em que resolveu chamar a atenção dos passageiros para participarem de uma homenagem para a ex-BBB. Nattan então pediu para que todos aplaudissem a amada por considerá-la um "avião".

"Meu jeito é um pouco diferente", escreveu o famoso ao compartilhar o vídeo do momento em que deixou Rafa Kalimann constrangida.

Na terça-feira, 17, Nattan deu o que falar ao postar uma foto com a influenciadora após rumores de que estavam juntos. É bom lembrar que, há cerca de um mês, eles anunciaram o fim de seus relacionamentos.

Recentemente, o cantor declarou o fim de seu namoro com Layla Samylle após cerca de quatro anos juntos. O término da relação foi revelado no fim de novembro ao Portal LeoDias. Rafa Kalimann, por sua vez, também estava solteira. Apesar de não ter confirmado publicamente o fim do namoro com o ator Allan Souza, ambos apagaram as publicações de casal em seus perfis e deixaram de se seguir nas redes sociais.

Rumores envolvendo Rafa Kalimann e Nattan

O cantor Nattan rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os boatos do possível romance ganharam notoriedade na web após os dois famosos serem vistos com frequência nos mesmos locais.

Agora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Nattan comentou a respeito do assunto e esclareceu a relação com a ex-BBB. "Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás", declarou o artista.

"Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática", completou ele, garantindo que os dois não estão juntos. "Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [está rolando], mas pode acontecer", disse Nattan, por fim.

