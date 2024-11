Rafa Kalimann avalia 2024: 'Ano de virada de vida, em todos os sentidos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafa Kalimann faz um balanço dos últimos meses em sua carreira e vida pessoal, e conta planos para 2025

Há pouco mais de um mês para as festas de fim de ano, Rafa Kalimann(31) tira de 2024 um balanço positivo. Para ela, os últimos 12 meses significaram uma virada, na carreira e na vida pessoal, e a trouxeram boas energias para encarar 2025 de cabeça erguida.

"Finalizo esse ano com um sentimento solar, um sentimento alegre. Eu estou muito grata. Foi o ano de virada de vida mesmo, de colheita, em todos os sentidos, pessoal, profissional", afirma Rafa Kalimann , em entrevista à CARAS Brasil.

Neste ano, ela se destacou como a vilã Jéssica, de Família é Tudo. O folhetim global foi a primeira novela da influenciadora, que encarou não apenas o desafio da personagem, mas também diversas críticas de internautas quanto a sua atuação. Apesar disso, ela segue grata pela oportunidade.

"Eu pude realizar grandes sonhos, mais do que isso, conhecer pessoas que me trouxeram uma carga muito especial. Fiz grandes amigos, construí grandes histórias e que eu vou levar para sempre", acrescenta ela, que também gravou a série Rensga Hits!(Globoplay) e prepara um novo programa, três anos após a estreia do gameshow Casa Kalimann (Globoplay).

E a mineira não pretende parar por aí. Para o próximo ano, ela quer continuar com a mão na massa e já deseja muitos trabalhos, novas oportunidades e mais realizações profissionais para sua carreira. Quanto ao amor, a atriz aproveitou o início de novembro para celebrar um ano de namoro com o ator e diretor Allan Souza Lima (38).

"Para 2025, espero trabalhar muito. Que continue nesse propósito de, mais do que ocupar o nosso tempo com as nossas realizações profissionais, ocupar o nosso tempo com aquilo que faz o nosso coração vibrar de fato, que faz a gente sentir vontade de acordar todos os dias para ir fazer."

