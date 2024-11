Milena Toscano abre álbum de fotos de sua viagem ao Chile: 'Que delícia'

A atriz Milena Toscano decidiu curtir alguns dias de descanso no Chile e chamou a atenção ao compartilhar fotos de seus passeio

Milena Toscano usou as redes sociais para mostrar algumas fotos de sua viagem. Ela decidiu passar alguns dias no Chile e chamou a atenção ao compartilhar imagens de um de seus passeio.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir usando um vestido longo, enquanto passeia em uma vinícola. Em outros registros, a famosa aparece tomando vinhos e ao fundo é possível ver uma linda paisagem.

"Chile! Que delícia foram esses dias! Marcelle, não tenho palavras pra agradecer o amor com que você e sua família me receberam! Dias incríveis e maravilhosos! Obrigada por cada risada e memória criada! Agora já quero voltar com a família toda!!!!! Me aguarde!", escreveu a famosa na legenda da publicação!

Vale lembrar que Milena viajou sem o marido, Pedro Ozores, e os dois filhos do casal, João Pedro, de seis anos, e Francisco, de três.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milena Toscano (@milenatoscano)

Quem é o pai de Milena Toscano? Atriz posta cliques raros em data especial

Milena Toscano usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques raros ao lado de seu pai, seu Miguel Toscano, completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da filha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos ao lado do pai e dele com os netos, João Pedro, de seis anos, e Francisco, de três, seus filhos com Pedro Ozores, e escreveu uma bela mensagem para ele neste dia especial.

"Você é meu orgulho. Devo tudo a você. Você é minha força, minha certeza e sempre estarei sempre segurando sua mão em todos os momentos! Obrigada por me fazer quem eu sou e por ser esse cara de exemplo pros seus netos. Te amo muito, Miguel Toscano. Parabéns!!!!! Feliz dia!!!!", disse Milena na legenda. Veja as fotos!

Leia também:Milena Toscano comemora aniversário do filho mais velho com festa temática