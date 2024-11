Milena Toscano posta cliques raros com o pai em data especial: 'Meu orgulho'

A atriz Milena Toscano compartilhou fotos raras com o pai, Miguel Toscano, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Milena Toscanousou as redes sociais para compartilhar alguns cliques raros ao lado de seu pai. Nesta quinta-feira, 14, seu Miguel Toscano completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da filha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou fotos ao lado do pai e dele com os netos, João Pedro, de seis anos, e Francisco, de três, seus filhos com Pedro Ozores, e escreveu uma bela mensagem para ele neste dia especial.

"Você é meu orgulho. Devo tudo a você. Você é minha força, minha certeza e sempre estarei sempre segurando sua mão em todos os momentos! Obrigada por me fazer quem eu sou e por ser esse cara de exemplo pros seus netos. Te amo muito, Miguel Toscano. Parabéns!!!!! Feliz dia!!!!", disse Milena na legenda.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Feliz aniversário, seu Miguel", escreveu uma seguidora. "Seu pai é incrível! Te ensinou os verdadeiros valores", falou outra. "Linda, você é muito parecida com seu pai", afirmou uma fã.

Confira:

Milena Toscano comemora o aniversário do filho com festão

Milena Toscano celebrou o aniversário do filho mais velho, João Pedro. O menino, fruto de seu casamento com Pedro Ozores, completou seis anos e ganhou uma festa com o tema 'futebol', assinado pela decoradora Andrea Guimarães.

Para a festa, João surgiu usando uma camisa da seleção da Argentina, já seu irmão caçula, Francisco, que completou três anos em junho, optou por uma camisa do Barcelona. A atriz apostou em um macacão verde e seu marido colocou a camisa da seleção brasileira.

A decoração da festa contou com um painel de estádio de futebol, taças, bolas, chuteira e outros objetos relacionados ao esporte. A mesa de doces foi em formato de uma bola. O bolo também foi decorado com chuteira, luvas de goleiro e bolo, e os doces também foram personalizados de acordo com o tema. Veja as fotos!

