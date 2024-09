Milena Toscano comemora aniversário do filho mais velho com festa temática

João Pedro, filho da atriz Milena Toscano com Pedro Ozores, ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário de seis anos

Milena Toscano celebrou o aniversário do filho mais velho, João Pedro, nesta quarta-feira, 25. O menino, fruto de seu casamento com Pedro Ozores, completou seis anos e ganhou uma festa com o tema 'futebol', assinado pela decoradora Andrea Guimarães.

Para a festa, João surgiu usando uma camisa da seleção da Argentina, já seu irmão caçula,Francisco, que completou três anos em junho, optou por uma camisa do Barcelona. A atriz apostou em um macacão verde e seu marido colocou a camisa da seleção brasileira.

A decoração da festa contou com um painel de estádio de futebol, taças, bolas, chuteira e outros objetos relacionados ao esporte. A mesa de doces foi em formato de uma bola. O bolo também foi decorado com chuteira, luvas de goleiro e bolo, e os doces também foram personalizados de acordo com o tema.

Confira as fotos:

Homenagem de aniversário

João Pedro, vale lembrar, completou seis anos no dia 17 de setembro. Na ocasião, Milena Toscano recordou momentos do filho desde o seu nascimento até a fase atual, e prestou uma bela homenagem para ele.

"Seis anos! Seis anos que penso em alguém antes de tudo! Seis anos que aprendo todos os dias a ser alguém melhor pro mundo, seis anos que todos os meus pensamentos, atos, desejos são em prol da felicidade de alguém… Você!", começou.

"Filho, você é a pessoa mais especial que conheço, carinhoso, calmo, atencioso, inteligente, gente boa, generoso, parceiro, amigo e mais um montão de coisas que não caberão em palavras! Mas quero que saiba que você é um grande presente de Deus nas nossas vidas! Que a sua vida seja leve e divertida! Que o mundo seja generoso com você como você é com todos a sua volta!", acrescentou.

"Tenho certeza que será grande homem, pois seu coração já é gigantesco. Que sorte a nossa em partilhar a vida com você! Obrigada por escolher dividir essa vida conosco! Te amo muito! Estarei sempre caminhando ao seu lado! Parabéns!!!!!", declarou a atriz.

Confira: