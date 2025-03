Mell Muzzillo fala sobre romance com Marcello Melo Jr: 'É bom ter alguém'

A atriz Mell Muzzillo abriu o coração ao comentar sobre a relação com o também ator Marcello Melo Jr; casal está junto há 5 meses

Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr não escondem o quanto estão apaixonados! Os atores, que se conheceram no remake da novela 'Renascer', da TV Globo, engataram o namoro após o fim da trama, em 2024, e seguem juntos e felizes.

Em entrevista ao 'Gshow', Mell abriu o coração ao falar sobre o romance com o artista. "Estou muito feliz! É bom ter alguém ali com a gente, que torce. A gente tenta conciliar pra dar tudo certo", iniciou ela. Na sequência, a atriz explicou o motivo para o casal ter demorado um tempo para assumir a relação.

"Estamos juntos há 5 meses: começamos a namorar em setembro e assumimos em novembro, mas estávamos escondendo, era uma coisa nossa. Estávamos curtindo o momento", declarou a famosa. Além da parceria na vida, Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr também curtiram juntos o Carnaval 2025 no Rio de Janeiro.

"A gente tenta estar presente em tudo, os dois tem uma agenda muito corrida, mas a gente faz dar certo e é muito bom ter ele comigo ali, vivendo essa energia comigo e toda essa magia do Carnaval", derreteu-se a atriz ao falar sobre o amado.

Após fortes rumores de que estariam vivendo um romance, a atriz confirmou a relação à ‘Quem’ em novembro de 2024. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida. A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível", declarou Mell, na ocasião.

Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo no Carnaval 2025 - Reprodução/Instagram

Marcello Melo Jr encanta ao postar cliques raros dos filhos

Recentemente, Marcello Melo Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com seus filhos, Maya, de quatro anos, e de Joaquim, de oito meses à época.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, o ator aparece em diversos momentos com os herdeiros, entre eles, dormindo com o caçula e nas festas de sete e oito meses dele, e com a primogênita e um cachorrinho. Além disso, Marcello mostrou Maya brincando com o irmão; confira detalhes!

