Mel Fronckowiak mostra viagem com Rodrigo Santoro e as filhas pela Bahia

Mel Fronckowiak chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao compartilhar fotos e vídeos de sua viagem em família.

A atriz viajou para a Bahia ao lado do marido, o ator Rodrigo Santoro, e das duas filhas do casal, Nina, de sete anos, e Cora, de dois meses, e em seu perfil no Instagram, ela mostrou como eles aproveitaram o período de descanso curtindo momentos em meio à natureza.

"Topamos um off-road em família com uma bebê de poucos meses e foi uma das melhores experiências dos últimos tempos. Afinal, é assim que a gente vai ensinando os nossos filhos a viajar, botar o pé na estrada e a entender que a vida é dinâmica e impermanente. Que é possível viver com menos, apreciar o simples e que o principal valor da vida está nos momentos que a gente compartilha. Fora que voltar pra Bahia é sempre um presente pra alma. Entre amigos, então, fica melhor ainda. Por mais viagens de (agora) nós 4", escreveu a artista na legenda.

Confira:

Como Mel Fronckowiak é como mãe? Filha mais velha diverte com recado divertido

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou um registro de um momento raro com sua filha mais velha, Nina, que tem apenas sete anos e é fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro. Em suas redes sociais, a atriz e apresentadora divertiu os seguidores ao mostrar um bilhete ‘sincerão’ que recebeu da herdeira.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Mel compartilhou um clique da cartinha que a filha desenhou e deixou para ela repleta de 'carinho' logo pela manhã: "Mel, você é a pessoa mais chata do mundo?", dizia o recado da menina, que mesmo diante de alguns erros ortográficos muito fofos, conseguiu expressar sua 'revolta' com a mãe. Veja a cartinha!

